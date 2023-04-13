https://sputnikarabic.ae/20230413/مجموعة-killnet-تطرح-البيانات-الشخصية-لممثلي-الناتو-للبيع-1075881388.html
مجموعة "KillNet" تطرح البيانات الشخصية لممثلي "الناتو" للبيع
مجموعة "KillNet" تطرح البيانات الشخصية لممثلي "الناتو" للبيع
أبلغ رئيس مجموعة الهاكرز "KillNet" الناطقة بالروسية، والتي تعمل تحت اسم "KillMilk"، عن اختراق أنظمة معلومات "الناتو" وعرض بعض البيانات الخاصة لأعضاء حلف شمال... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T17:16+0000
2023-04-13T17:16+0000
2023-04-13T17:16+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104046/92/1040469277_0:20:3077:1750_1920x0_80_0_0_278e00b111aafb1a7a539cead81f6477.jpg
وادعت المجموعة عبر قناتهم على "تيلغرام"، أن"KillMilk" لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حول الممارسات العسكرية لـ"لناتو"، والبيانات الشخصية للطلاب العسكريين والمشرفين عليهم، والوصول إلى التحكم في عشرات أجهزة الكمبيوتر.وذكرت صحيفة "غازيتا"، أن هناك "غيغا بايت من البيانات" في الأرشيف، حيث يطلب الهاركز ثلاث عملات بيتكوين (حوالي 7.5 مليون روبل بسعر الصرف في 13 أبريل/نيسان 2023)".وبحسب المجلة، أنه على الأرجح، حصل المتسلل على بيانات "الناتو" نتيجة هجوم إلكتروني على البنية التحتية لشبكة التحالف، والذي تم تنفيذه في 10 أبريل، ووفقًا لبعض التقارير، تم إصابة ما يصل إلى 40% من موارد شبكة الناتو.في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أنه تم اختراق مواقع المنظمات الفنلندية في اليوم الذي انضمت فيه فنلندا إلى الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سيئول-نظامنا-الأمني-لا-يمكن-اختراقه-ومزاعم-التنصت-الأمريكية-غير-صحيحة-1075775113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104046/92/1040469277_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_551742d08cc355067032cd689d2c2b99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة "KillNet" تطرح البيانات الشخصية لممثلي "الناتو" للبيع
تابعنا عبر
أبلغ رئيس مجموعة الهاكرز "KillNet" الناطقة بالروسية، والتي تعمل تحت اسم "KillMilk"، عن اختراق أنظمة معلومات "الناتو" وعرض بعض البيانات الخاصة لأعضاء حلف شمال الأطلسي للبيع.
وادعت المجموعة عبر قناتهم على "تيلغرام"، أن"KillMilk" لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حول الممارسات العسكرية لـ"لناتو"، والبيانات الشخصية للطلاب العسكريين والمشرفين عليهم، والوصول إلى التحكم في عشرات أجهزة الكمبيوتر.
وذكرت صحيفة "غازيتا"، أن هناك "غيغا بايت من البيانات" في الأرشيف، حيث يطلب الهاركز ثلاث عملات بيتكوين (حوالي 7.5 مليون روبل بسعر الصرف في 13 أبريل/نيسان 2023)".
وبحسب المجلة
، أنه على الأرجح، حصل المتسلل على بيانات "الناتو" نتيجة هجوم إلكتروني على البنية التحتية لشبكة التحالف، والذي تم تنفيذه في 10 أبريل، ووفقًا لبعض التقارير، تم إصابة ما يصل إلى 40% من موارد شبكة الناتو.
في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أنه تم اختراق مواقع المنظمات الفنلندية في اليوم الذي انضمت فيه فنلندا إلى الناتو.