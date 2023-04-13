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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/مقاتلة-روسية-من-طراز-ميغ-31-ترافق-طائرة-دورية-نرويجية-فوق-بحر-بارنتس-1075879965.html
مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس
مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس
أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:40+0000
2023-04-13T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المركز: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-بضربة-واحدة-في-الصميم-1075873862.html
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مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

15:40 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "ميغ 31"
المقاتلة الروسية ميغ 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارنتس، كانت تحاول الاقتراب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم... فيديو
13:18 GMT

وأشار البيان إلى أنه بعد أن ابتعدت الطائرة الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى مطار قاعدتها، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة الروسية".

وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT
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