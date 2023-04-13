https://sputnikarabic.ae/20230413/مقاتلة-روسية-من-طراز-ميغ-31-ترافق-طائرة-دورية-نرويجية-فوق-بحر-بارنتس-1075879965.html
مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس
مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس
أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:40+0000
2023-04-13T15:40+0000
2023-04-13T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المركز: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-بضربة-واحدة-في-الصميم-1075873862.html
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روسيا
مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس
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أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارنتس، كانت تحاول الاقتراب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.
وأشار البيان إلى أنه بعد أن ابتعدت الطائرة الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى مطار قاعدتها، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة الروسية".
وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".