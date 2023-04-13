https://sputnikarabic.ae/20230413/مقتل-امرأة-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-بانتيليمونوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1075843764.html
مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك
مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك
أعلن عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، صباح اليوم الخميس، أن امرأة لقيت حتفها نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T04:55+0000
2023-04-13T04:55+0000
2023-04-13T05:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بريخودكو عبر قناته على تلغرام: "للأسف، توفيت ساكنة مدينة بانتيليمونوفكا المصابة نتيجة العدوان المسلح الأوكراني بسبب الجروح التي أصيبت بها".وأطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-من-عيار-155-ملم-على-بانتيليمونوفكا-ومنطقة-كييف-في-دونيتسك--1075843339.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك
04:55 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 05:24 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، صباح اليوم الخميس، أن امرأة لقيت حتفها نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بريخودكو عبر قناته على تلغرام: "للأسف، توفيت ساكنة مدينة بانتيليمونوفكا المصابة نتيجة العدوان المسلح الأوكراني بسبب الجروح التي أصيبت بها".
وأطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)
على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.