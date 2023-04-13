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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/مقتل-امرأة-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-بانتيليمونوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1075843764.html
مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك
مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك
أعلن عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، صباح اليوم الخميس، أن امرأة لقيت حتفها نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T04:55+0000
2023-04-13T05:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بريخودكو عبر قناته على تلغرام: "للأسف، توفيت ساكنة مدينة بانتيليمونوفكا المصابة نتيجة العدوان المسلح الأوكراني بسبب الجروح التي أصيبت بها".وأطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-من-عيار-155-ملم-على-بانتيليمونوفكا-ومنطقة-كييف-في-دونيتسك--1075843339.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مقتل امرأة في قصف للقوات الأوكرانية على بانتيليمونوفكا في دونيتسك

04:55 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 05:24 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، صباح اليوم الخميس، أن امرأة لقيت حتفها نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بريخودكو عبر قناته على تلغرام: "للأسف، توفيت ساكنة مدينة بانتيليمونوفكا المصابة نتيجة العدوان المسلح الأوكراني بسبب الجروح التي أصيبت بها".
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم على بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك
04:27 GMT
وأطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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