https://sputnikarabic.ae/20230413/نظرة-غريبة-لـالقط-الطفل-بعد-القبض-عليه-مشاركا-بقضية-تهريب-مخدرات-فيديو--1075874656.html
نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو
نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو
ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة خلال محاولتها تهريب المخدرات بطريقة غريبة جدًا بالاستعانة بخدعة "القط الطفل". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:28+0000
2023-04-13T13:28+0000
2023-04-13T13:28+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104281/36/1042813649_0:205:2923:1849_1920x0_80_0_0_c8cedaea45455f286927d1e78930c42d.jpg
وقامت المرأة باستخدام ألبسة طفل رضيع ووضعت بداخلها قطا صغيرا مع كمية من المخدرات، من أجل تشتيت رجال الشرطة وعدم القبض عليها بتهمة تهريب الممنوعات.لكن الملفت في المشاهد هي حالة الصدمة والخوف التي بدت على وجه القط وانفعالاته، وطريقة جلوسه أخيرا بين يدي صاحبته، في مشهد يوحي بأنه يعلم ما يحدث وما ينتظر مالكته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104281/36/1042813649_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_f4981477ecc3bd21bc70b27853f2f1ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو
تابعنا عبر
ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة خلال محاولتها تهريب المخدرات بطريقة غريبة جدًا بالاستعانة بخدعة "القط الطفل".
وقامت المرأة باستخدام ألبسة طفل رضيع ووضعت بداخلها قطا صغيرا مع كمية من المخدرات، من أجل تشتيت رجال الشرطة وعدم القبض عليها بتهمة تهريب الممنوعات.
لكن الخدعة الغريبة لم تجح، حيث ألقت الشرطة الروسية القبض على المرأة متلبسة مع كمية المخدرات.
لكن الملفت في المشاهد هي حالة الصدمة والخوف التي بدت على وجه القط وانفعالاته، وطريقة جلوسه أخيرا بين يدي صاحبته، في مشهد يوحي بأنه يعلم ما يحدث وما ينتظر مالكته.