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https://sputnikarabic.ae/20230413/نظرة-غريبة-لـالقط-الطفل-بعد-القبض-عليه-مشاركا-بقضية-تهريب-مخدرات-فيديو--1075874656.html
نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو
نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو
ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة خلال محاولتها تهريب المخدرات بطريقة غريبة جدًا بالاستعانة بخدعة "القط الطفل". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:28+0000
2023-04-13T13:28+0000
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وقامت المرأة باستخدام ألبسة طفل رضيع ووضعت بداخلها قطا صغيرا مع كمية من المخدرات، من أجل تشتيت رجال الشرطة وعدم القبض عليها بتهمة تهريب الممنوعات.لكن الملفت في المشاهد هي حالة الصدمة والخوف التي بدت على وجه القط وانفعالاته، وطريقة جلوسه أخيرا بين يدي صاحبته، في مشهد يوحي بأنه يعلم ما يحدث وما ينتظر مالكته.
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نادي الفيديو

نظرة غريبة لـ"القط الطفل" بعد القبض عليه مشاركا بقضية تهريب مخدرات... فيديو

13:28 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonovقط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض "بيت إكسبو تشامبيونشيب" (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019
قط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض بيت إكسبو تشامبيونشيب (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonov
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ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة خلال محاولتها تهريب المخدرات بطريقة غريبة جدًا بالاستعانة بخدعة "القط الطفل".
وقامت المرأة باستخدام ألبسة طفل رضيع ووضعت بداخلها قطا صغيرا مع كمية من المخدرات، من أجل تشتيت رجال الشرطة وعدم القبض عليها بتهمة تهريب الممنوعات.

لكن الخدعة الغريبة لم تجح، حيث ألقت الشرطة الروسية القبض على المرأة متلبسة مع كمية المخدرات.

لكن الملفت في المشاهد هي حالة الصدمة والخوف التي بدت على وجه القط وانفعالاته، وطريقة جلوسه أخيرا بين يدي صاحبته، في مشهد يوحي بأنه يعلم ما يحدث وما ينتظر مالكته.
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