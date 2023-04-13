https://sputnikarabic.ae/20230413/وثائق-البنتاغون-المسربة-تتحدث-عن-دور-الموساد-في-احتجاجات-إسرائيل-1075853541.html

وثائق البنتاغون المسربة تتحدث عن دور "الموساد" في احتجاجات إسرائيل

وثائق البنتاغون المسربة تتحدث عن دور "الموساد" في احتجاجات إسرائيل

تحدثت وثائق "البنتاغون" المسربة عن الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل ودور جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" فيها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T08:43+0000

2023-04-13T08:43+0000

2023-04-13T08:43+0000

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وذكرت الوثائق، التي لم يتسن لوكالة "سبوتنيك" التحقق من صحتها بشكل مستقل، أن "الموساد" كان يشجع المحتجين ضد الحكومة الجديدة وشمل ذلك عدة دعوات صريحة للاحتجاج على الإصلاح القضائي الإسرائيلي المثير للجدل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن مكتب رئيس وزراء إسرائيل رد على ما جاء في الوثائق، في بيان نيابة عن "الموساد"، بالقول إن ما جاء فيه يمثل أكاذيب لا أساس لها من الصحة.وأكد البيان أن "الموساد" وقادته الكبار لم يشجعوا ولا يشجعوا أعضاءه على المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة أو المشاركة في احتجاجات أو أي نشاط سياسي.وتابع البيان: "الموساد وأعضاؤه ليس لهم علاقة بالاحتجاجات وهم ملتزمون بالمبادئ التي تأسس عليها الجهاز".وتقول الشبكة إن الوثائق الاستخباراتية المسربة تساهم في فهم الطريقة التي تقيم بها الولايات المتحدة سياسات حلفائها وكيف تستخدم نفوذها لتغيير تلك السياسات.ولفتت إلى وثيقة بعنوان "مسارات نحو قيام إسرائيل بإرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها تتحدث عن أن تل أبيب ستقوم في نهاية الأمر بإرسال تلك الأسلحة إلى كييف بفضل الضغوط الأمريكية المتزايدة من جانب وتراجع علاقاتها مع روسيا من الجانب الآخر.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الشخص الذي كان وراء تسريب وثائق سرية أمريكية زعم أنه حصل عليها من "قاعدة عسكرية" عمل فيها.وأضافت: "بناء على مشاركة من عضو في مجموعة الدردشة على منصة "ديسكورد"، التي ظهرت فيها الوثائق، فإن الشخص المُسرب كان يُعرف فقط باسم "OG" على المنصة".

https://sputnikarabic.ae/20230413/ترامب-بايدن-تسبب-بـأسوأ-تسريب-استخباراتي-في-التاريخ-1075840750.html

https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-تسريب-وثائق-البنتاغون-السرية-حدث-من-قاعدة-عسكرية-أمريكية--1075842858.html

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