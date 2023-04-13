https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-الخارجية-السوري-يعتزم-زيارة-الجزائر-وتونس-1075865359.html
وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الجزائر وتونس
وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الجزائر وتونس
يعتزم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارة الجزائر وتونس خلال الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا للاستحقاقات العربية المقبلة، وخاصة القمة العربية التي ستشهد... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T11:20+0000
2023-04-13T11:20+0000
2023-04-13T11:20+0000
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وقالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وقال البيان إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي، وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.وأوضح البيان أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرين بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين، حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وأشار البيان إلى روابط الأخوة العريقة التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة إعلاء قيم التضامن بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/اجتماع-دول-الخليج-وزيارة-المقداد-للسعودية-هل-اقترب-موعد-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1075834798.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-التونسي-يوجه-وزير-الشؤون-الخارجية-بالشروع-في-إجراءات-تعيين-سفير-في-سوريا-1075489350.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, الأخبار
وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الجزائر وتونس
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يعتزم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارة الجزائر وتونس خلال الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا للاستحقاقات العربية المقبلة، وخاصة القمة العربية التي ستشهد عودة رسمية لدمشق إلى الجامعة العربية.
وقالت صحيفة
"الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.
ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية
في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.
وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال البيان إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".
ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي
، وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.
وأوضح البيان أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرين بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين، حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية
إلى مسارها الطبيعي.
وأشار البيان إلى روابط الأخوة العريقة التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة إعلاء قيم التضامن بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.