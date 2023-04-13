عربي
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-الدفاع-الألماني-يصف-تصريحات-ماكرون-بشأن-التبعية-لأمريكا-بالـمؤسفة-1075878591.html
وزير الدفاع الألماني يصف تصريحات ماكرون بشأن التبعية لأمريكا بالـ"مؤسفة"
وزير الدفاع الألماني يصف تصريحات ماكرون بشأن التبعية لأمريكا بالـ"مؤسفة"
انتقد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، تحذير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا، ووصفها بأنها "مؤسفة". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:54+0000
2023-04-13T14:54+0000
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375004_0:52:2844:1652_1920x0_80_0_0_e1e7545917513ad2f794fcdec8df1ebd.jpg
وعندما سئل بيستوريوس وهو في زيارة إلى مالي عن تصريحات ماكرون المثيرة للجدل، قال بيستوريوس: "لقد وجدت هذا التعليق مؤسفا، ولكني أعتقد أن قصر الإليزيه قد صححه إلى حد ما، لم نواجه أبدًا خطر أن نصبح تابعين للولايات المتحدة"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.وأكد وزير الدفاع الألماني في تصريحاته، أنه "المهم أن يكون الاتحاد الأوربي قادرا على التحدث عن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية وتحديد مواقفه، أيضا بالتشاور مع الحليف عبر الأطلسي، الولايات المتحدة".وأردف: "هذه هي مهمتنا، ولا تساعد في دق الإسفين بين المواقف المختلفة، أو السماح لها بالانجرار في النهاية لخدمة السياسة الخارجية الصينية فقط".وأثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غضبا شديدا على جانبي المحيط الأطلسي في نهاية الأسبوع، عندما صرح في مقابلة أن أوروبا يجب ألا تكون "تابعة" لواشنطن أو بكين، أو أن تتورط في أي تصعيد بشأن تايوان.وأمس الأربعاء، تمسك الرئيس الفرنسي بتصريحاته المثيرة للجدل في زيارته لأمستردام، قائلا إن "كونك حليفا للولايات المتحدة لا يعني أن تكون "تابعا".وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في أمستردام مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته: "أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا... لا يعني أنه ليس لدينا الحق في التفكير بأنفسنا".
https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-العنف-النفاق-محتجون-يواجهون-ماكرون-ويقطعون-كلمته-في-هولندا-فيديو-1075813702.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375004_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1330fa7c16cf2c9c895ac7697f7f41d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار

وزير الدفاع الألماني يصف تصريحات ماكرون بشأن التبعية لأمريكا بالـ"مؤسفة"

14:54 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
تابعنا عبرTelegram
انتقد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، تحذير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا، ووصفها بأنها "مؤسفة".
وعندما سئل بيستوريوس وهو في زيارة إلى مالي عن تصريحات ماكرون المثيرة للجدل، قال بيستوريوس: "لقد وجدت هذا التعليق مؤسفا، ولكني أعتقد أن قصر الإليزيه قد صححه إلى حد ما، لم نواجه أبدًا خطر أن نصبح تابعين للولايات المتحدة"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأكد وزير الدفاع الألماني في تصريحاته، أنه "المهم أن يكون الاتحاد الأوربي قادرا على التحدث عن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية وتحديد مواقفه، أيضا بالتشاور مع الحليف عبر الأطلسي، الولايات المتحدة".
وأردف: "هذه هي مهمتنا، ولا تساعد في دق الإسفين بين المواقف المختلفة، أو السماح لها بالانجرار في النهاية لخدمة السياسة الخارجية الصينية فقط".
وأثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غضبا شديدا على جانبي المحيط الأطلسي في نهاية الأسبوع، عندما صرح في مقابلة أن أوروبا يجب ألا تكون "تابعة" لواشنطن أو بكين، أو أن تتورط في أي تصعيد بشأن تايوان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
"رئيس العنف والنفاق"... محتجون يواجهون ماكرون ويقطعون كلمته في هولندا... فيديو
أمس, 07:28 GMT
وأمس الأربعاء، تمسك الرئيس الفرنسي بتصريحاته المثيرة للجدل في زيارته لأمستردام، قائلا إن "كونك حليفا للولايات المتحدة لا يعني أن تكون "تابعا".
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في أمستردام مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته: "أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا... لا يعني أنه ليس لدينا الحق في التفكير بأنفسنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала