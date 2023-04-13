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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أوكرانيا-حان-الوقت-لجعل-البحر-الأسود-منطقة-تابعة-لـالناتو-1075853233.html
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:23+0000
2023-04-13T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوليبا، في مؤتمر حول أمن البحر الأسود في بوخارست، تم بثه على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"، وندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن الدول المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه في التجارة والسفر".وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف على بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230412/موسكو-واشنطن-اضطرت-لوقف-الأنشطة-البيولوجية-في-أوكرانيا-بفضل-العملية-العسكرية-الخاصة-فقط-1075824514.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"

08:23 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
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دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.
وقال كوليبا، في مؤتمر حول أمن البحر الأسود في بوخارست، تم بثه على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"، وندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن الدول المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه في التجارة والسفر".
وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.
وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف على بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
موسكو: واشنطن اضطرت لوقف الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط
أمس, 12:08 GMT
يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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