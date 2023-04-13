https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أوكرانيا-حان-الوقت-لجعل-البحر-الأسود-منطقة-تابعة-لـالناتو-1075853233.html
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:23+0000
2023-04-13T08:23+0000
2023-04-13T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوليبا، في مؤتمر حول أمن البحر الأسود في بوخارست، تم بثه على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"، وندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن الدول المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه في التجارة والسفر".وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف على بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
08:23 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.
وقال كوليبا، في مؤتمر حول أمن البحر الأسود في بوخارست، تم بثه على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"، وندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن الدول المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه في التجارة والسفر".
وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.
وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف على بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.
يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.