https://sputnikarabic.ae/20230414/أحدث-سفينة-صيد-عملاقة-ميخانيك-ماسلاك-تصل-فلاديفوستوك-الروسية-1075900371.html

أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

أحدث سفينة صيد "ميخانيك ماسلاك"، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك الروسية. هذه السفينة ستغير فكرة الصيد المجمد، تشاهدونها في معرض الصور بعدسة "سبوتنيك". 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T11:25+0000

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تعتبر سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" ثاني سفينة في هذه السلسلة، التي تم تشييدها لصالح شركة الأسماك الروسية "أدميرالتي شيبياردز" (JSC Admiralty Shipyards) في إطار برنامج حصص الاستثمار.على متن سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" الجديدة، سيتمكن الطاقم من إنتاج المنتجات البحرية عالية المعالجة.

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фото, صور, رصد عسكري, روسيا