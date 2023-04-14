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https://sputnikarabic.ae/20230414/أحدث-سفينة-صيد-عملاقة-ميخانيك-ماسلاك-تصل-فلاديفوستوك-الروسية-1075900371.html
أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية
أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية
أحدث سفينة صيد "ميخانيك ماسلاك"، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك الروسية. هذه السفينة ستغير فكرة الصيد المجمد، تشاهدونها في معرض الصور بعدسة "سبوتنيك". 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:25+0000
2023-04-14T11:25+0000
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تعتبر سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" ثاني سفينة في هذه السلسلة، التي تم تشييدها لصالح شركة الأسماك الروسية "أدميرالتي شيبياردز" (JSC Admiralty Shipyards) في إطار برنامج حصص الاستثمار.على متن سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" الجديدة، سيتمكن الطاقم من إنتاج المنتجات البحرية عالية المعالجة.
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фото, صور, رصد عسكري, روسيا
фото, صور, رصد عسكري, روسيا

أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

11:25 GMT 14.04.2023
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أحدث سفينة صيد "ميخانيك ماسلاك"، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك الروسية. هذه السفينة ستغير فكرة الصيد المجمد، تشاهدونها في معرض الصور بعدسة "سبوتنيك".
تعتبر سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" ثاني سفينة في هذه السلسلة، التي تم تشييدها لصالح شركة الأسماك الروسية "أدميرالتي شيبياردز" (JSC Admiralty Shipyards) في إطار برنامج حصص الاستثمار.
على متن سفينة الصيد الكبيرة "ميخانيك ماسلاك" الجديدة، سيتمكن الطاقم من إنتاج المنتجات البحرية عالية المعالجة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم "غ. إي نيفيلسكي" على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم &quot;غ. إي نيفيلسكي&quot; على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم "غ. إي نيفيلسكي" على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم "غ. إي نيفيلسكي" على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم &quot;غ. إي نيفيلسكي&quot; على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم "غ. إي نيفيلسكي" على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 &quot;ميخانيك ماسلاك&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
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مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 "ميخانيك ماسلاك" في فلاديفوستوك الروسية.

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