https://sputnikarabic.ae/20230414/أردوغان-ضخ-غاز-البحر-الأسود-في-الشبكة-المحلية-ابتداء-من-20-أبريل-الجاري-1075915896.html
أردوغان: ضخ غاز البحر الأسود في الشبكة المحلية ابتداء من 20 أبريل الجاري
أردوغان: ضخ غاز البحر الأسود في الشبكة المحلية ابتداء من 20 أبريل الجاري
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ابتداء من 20 أبريل/نيسان الجاري، سيتم ضخ الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود في الشبكة المحلية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T14:27+0000
2023-04-14T14:27+0000
2023-04-14T14:27+0000
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جاء ذلك خلال رده على أحد الصحفيين من إسطنبول عقب صلاة الجمعة حول موعد ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية، وفق وكالة الأناضول الرسمية.وقال أردوغان: "إن تيسر الأمر، في 20 أبريل. نحن الآن نستخرج الغاز. وكل الخطط والحسابات تتم على هذا الأساس. وبعد ذلك سيتم ضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا، ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق".وفي ذات السياق، قال مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءا من منتصف مايو/أيار المقبل.وأضاف أن مراسم رسمية ستقام في 20 أبريل الجاري، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي في البحر الأسود.وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى سيلبي غاز البحر الأسود 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المحلي.وأواخر العام الماضي، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230410/تركيا-تخطط-لتغطية-30-من-استهلاكها-للغاز-بإنتاج-البحر-الأسود-بحلول-عام-2026-1075736826.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: ضخ غاز البحر الأسود في الشبكة المحلية ابتداء من 20 أبريل الجاري
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ابتداء من 20 أبريل/نيسان الجاري، سيتم ضخ الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود في الشبكة المحلية.
جاء ذلك خلال رده
على أحد الصحفيين من إسطنبول عقب صلاة الجمعة حول موعد ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية، وفق وكالة الأناضول الرسمية.
وقال أردوغان: "إن تيسر الأمر، في 20 أبريل. نحن الآن نستخرج الغاز. وكل الخطط والحسابات تتم على هذا الأساس. وبعد ذلك سيتم ضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا، ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق".
وفي ذات السياق، قال مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود
للاستخدام المنزلي بدءا من منتصف مايو/أيار المقبل.
وأضاف أن مراسم رسمية ستقام في 20 أبريل الجاري، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي في البحر الأسود.
28 ديسمبر 2022, 15:57 GMT
وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى سيلبي غاز البحر الأسود 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المحلي
.
وأواخر العام الماضي، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.