https://sputnikarabic.ae/20230414/ألمانيا-تحذر-من-سيناريو-مرعب-في-حال-التصعيد-العسكري-في-مضيق-تايوان-1075893594.html

ألمانيا تحذر من "سيناريو مرعب" في حال التصعيد العسكري في مضيق تايوان

ألمانيا تحذر من "سيناريو مرعب" في حال التصعيد العسكري في مضيق تايوان

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، من "سيناريو مرعب" في حالة التصعيد العسكري في مضيق تايوان، وذلك بعد أيام من تنفيذ الصين تدريبات... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T07:39+0000

2023-04-14T07:39+0000

2023-04-14T07:39+0000

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ونقلت وكالة "دويتش فيليه"، عن بيربوك قولها خلال زيارة لبكين، إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".وأضافت أن بلادها تراقب عن كثب التوترات في مضيق تايوان، لافتةً إلى أن أي استخدام للقوة لن يكون مقبولا لدى الأوروبيين.كما أكدت على ضرورة "حل النزاعات سلميا".وصرح السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، منذ أيام، بأن الصين ربما تستعد لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع المقبلة.وأجرى الجيش الصيني، السبت الماضي وعلى مدار 3 أيام، مناورات عسكرية في مضيق تايوان تحاكي "تطويقا كاملا" للجزيرة.وجاء ذلك ردا على استقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، حيث عقدا اجتماعًا أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.وهو أول لقاء معلن بين رئيس لمجلس النواب ورئيس تايواني على الأراضي الأمريكية، منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-أمريكي-يكشف-خطة-بكين-للسيطرة-على-تايوان-دون-إطلاق-رصاصة-واحدة-1075722125.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار