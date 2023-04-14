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أنباء عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات بسبب صراع قبلي غربي السودان
أنباء عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات بسبب صراع قبلي غربي السودان
كشفت وسائل إعلام محلية سودانية عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات جراء صراعات قبلية في منطقة (فوربرنقا) الواقعة غربي السودان. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T00:46+0000
2023-04-14T00:46+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "السوداني"، أن المدير العام لوزارة الصحة في ولاية غرب دارفور، الأمير عبد السلام مصطفى، أكد على: "مقتل نحو 34 شخصا عشرات الإصابات جراء نشوب اقتتال قبلي بمحلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور مطلع الأسبوع الجاري".وأوضح مصطفى، أنه "لا يوجد حصر دقيق للجرحى الذين بلغوا العشرات"، لافتا إلى أن "وزارته ساعية للتعرُّف عليهم وحصرهم في أقرب وقت ممكن"، منوها إلى أن "أسباب التعتيم عن القتلى والجرحى تعود إلى تخوف الأسر من التبليغ وعدم خروج المصابين من منازلهم لتلقي العلاج تفادياً للصدام مع الطرف الآخر".وظلت ولاية غرب دارفور وبالأخص عاصمتها (الجنينة) والمناطق المجاور لها تعاني من الحروب القبيلة مما أسفر عن مصرع وجرح المئات أوساط القبائل طوال السنوات 4 الماضية.وحاولت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقف النازعات والتمرد العسكري في دارفور عبر إبرام اتفاقيات سلام في عامي 2006 و2011، لكن تكلل بالنجاح حتى جاءت حكومة الفترة الانتقالية في العام 2019، ونجحت في إبرام اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، وتضمنت الاتفاقية إنهاء الحرب دارفور والحد من النزاعات القبلية.
https://sputnikarabic.ae/20221224/مقتل-7-أشخاص-في-صراع-قبلي-غربي-السودان-1071547331.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

أنباء عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات بسبب صراع قبلي غربي السودان

00:46 GMT 14.04.2023
© AFP 2023نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023
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كشفت وسائل إعلام محلية سودانية عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات جراء صراعات قبلية في منطقة (فوربرنقا) الواقعة غربي السودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "السوداني"، أن المدير العام لوزارة الصحة في ولاية غرب دارفور، الأمير عبد السلام مصطفى، أكد على: "مقتل نحو 34 شخصا عشرات الإصابات جراء نشوب اقتتال قبلي بمحلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور مطلع الأسبوع الجاري".
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
مقتل 7 أشخاص في صراع قبلي غربي السودان
24 ديسمبر 2022, 13:11 GMT
وأوضح مصطفى، أنه "لا يوجد حصر دقيق للجرحى الذين بلغوا العشرات"، لافتا إلى أن "وزارته ساعية للتعرُّف عليهم وحصرهم في أقرب وقت ممكن"، منوها إلى أن "أسباب التعتيم عن القتلى والجرحى تعود إلى تخوف الأسر من التبليغ وعدم خروج المصابين من منازلهم لتلقي العلاج تفادياً للصدام مع الطرف الآخر".
وظلت ولاية غرب دارفور وبالأخص عاصمتها (الجنينة) والمناطق المجاور لها تعاني من الحروب القبيلة مما أسفر عن مصرع وجرح المئات أوساط القبائل طوال السنوات 4 الماضية.
وحاولت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقف النازعات والتمرد العسكري في دارفور عبر إبرام اتفاقيات سلام في عامي 2006 و2011، لكن تكلل بالنجاح حتى جاءت حكومة الفترة الانتقالية في العام 2019، ونجحت في إبرام اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، وتضمنت الاتفاقية إنهاء الحرب دارفور والحد من النزاعات القبلية.
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