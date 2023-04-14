https://sputnikarabic.ae/20230414/أنباء-عن-مصرع-نحو-34-شخصا-وإصابة-العشرات-بسبب-صراع-قبلي-غربي-السودان-1075885467.html

أنباء عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات بسبب صراع قبلي غربي السودان

أنباء عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات بسبب صراع قبلي غربي السودان

كشفت وسائل إعلام محلية سودانية عن مصرع نحو 34 شخصا وإصابة العشرات جراء صراعات قبلية في منطقة (فوربرنقا) الواقعة غربي السودان. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T00:46+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "السوداني"، أن المدير العام لوزارة الصحة في ولاية غرب دارفور، الأمير عبد السلام مصطفى، أكد على: "مقتل نحو 34 شخصا عشرات الإصابات جراء نشوب اقتتال قبلي بمحلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور مطلع الأسبوع الجاري".وأوضح مصطفى، أنه "لا يوجد حصر دقيق للجرحى الذين بلغوا العشرات"، لافتا إلى أن "وزارته ساعية للتعرُّف عليهم وحصرهم في أقرب وقت ممكن"، منوها إلى أن "أسباب التعتيم عن القتلى والجرحى تعود إلى تخوف الأسر من التبليغ وعدم خروج المصابين من منازلهم لتلقي العلاج تفادياً للصدام مع الطرف الآخر".وظلت ولاية غرب دارفور وبالأخص عاصمتها (الجنينة) والمناطق المجاور لها تعاني من الحروب القبيلة مما أسفر عن مصرع وجرح المئات أوساط القبائل طوال السنوات 4 الماضية.وحاولت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقف النازعات والتمرد العسكري في دارفور عبر إبرام اتفاقيات سلام في عامي 2006 و2011، لكن تكلل بالنجاح حتى جاءت حكومة الفترة الانتقالية في العام 2019، ونجحت في إبرام اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، وتضمنت الاتفاقية إنهاء الحرب دارفور والحد من النزاعات القبلية.

https://sputnikarabic.ae/20221224/مقتل-7-أشخاص-في-صراع-قبلي-غربي-السودان-1071547331.html

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