https://sputnikarabic.ae/20230414/إصابة-لبناني-بعد-إطلاق-الجيش-الإسرائيلي-قنابل-الصوت-والدخان-على-طريق-محاذية-للحدود-فيديو-1075923615.html
إصابة لبناني بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والدخان على طريق محاذية للحدود... فيديو
إصابة لبناني بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والدخان على طريق محاذية للحدود... فيديو
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:18+0000
2023-04-14T17:18+0000
2023-04-14T17:18+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تسجيل اضطرابات على الحدود اللبنانية، بالقرب من موقع تسيبورين (عباد)، على خلفية الاحتفال بيوم القدس".وأضافت أن "عشرات اللبنانيين وصلوا إلى السياج الحدودي ورشقوا الجانب الإسرائيلي بالحجارة".وتابعت الصحيفة: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإجراءات تفريق المظاهرات التي تضمنت قنابل الغاز والصوت".من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالقنابل الصوتية والدخانية على مجموعة من سائقي الدراجات النارية كانوا في مسير عند موقع العباد الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة أحدهم بجروح في رأسه".يشار إلى أن يوم القدس العالمي مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بالجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام.وكانت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، قد نظمت اليوم مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي في شمال لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.
https://sputnikarabic.ae/20230414/مسيرات-داخل-المخيمات-الفلسطينية-في-لبنان-إحياء-ليوم-القدس-العالمي-1075920139.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان
إصابة لبناني بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والدخان على طريق محاذية للحدود... فيديو
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أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تسجيل اضطرابات على الحدود اللبنانية، بالقرب من موقع تسيبورين (عباد)، على خلفية الاحتفال بيوم القدس".
وأضافت أن "عشرات اللبنانيين وصلوا إلى السياج الحدودي ورشقوا الجانب الإسرائيلي بالحجارة".
وتابعت الصحيفة: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإجراءات تفريق المظاهرات التي تضمنت قنابل الغاز والصوت".
من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله
" اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالقنابل الصوتية والدخانية على مجموعة من سائقي الدراجات النارية كانوا في مسير عند موقع العباد الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة أحدهم بجروح في رأسه".
يشار إلى أن يوم القدس العالمي
مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بالجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام.
وكانت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، قد نظمت اليوم مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي في شمال لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.