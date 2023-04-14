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https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-سيتعين-على-بولندا-نقل-أخبار-سيئة-إلى-أوكرانيا-1075904863.html
إعلام: سيتعين على بولندا نقل أخبار سيئة إلى أوكرانيا
إعلام: سيتعين على بولندا نقل أخبار سيئة إلى أوكرانيا
يواجه المصنع البولندي Bumar-Labedy صعوبات في إصلاح دبابات تي-64 الأوكرانية، لأنها تختلف عن تي-72 المنتجة في البلاد وتتطلب تعاونًا وثيقًا مع صناعة الدفاع... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:43+0000
2023-04-14T11:43+0000
العالم
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وتقول وكالات غربية: "لا أحد يعرف كم احتياطات مخزونات أنظمة ووحدات التحكم في إطلاق النار التي قد تكون لدى أوكرانيا، لكن من المحتم أنها ستنقص مع استمرار الصراع وتقادم المعدات العسكرية".أشار المؤلف إلى أن دبابات "تي-72إم" و "تي-72إم1" لم يكن بها مطلقًا نظام حقيقي للتحكم في إطلاق النار، فقط نظام تحديد أهداف ليزري، على عكس "تي-64 بي/بي في"، التي عفا عليها الزمن.بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة محركات دبابات تي-64 منذ فترة طويلة من الإنتاج البولندي، مما تسبب في مشاكل معينة في صيانتها وتحديثها. سوف تتطلب زيادة القدرة على إنتاجها استثمارات كبيرة.كتب موقع Defense24 من الضروري التفكير بعناية وإجراء التحليلات المناسبة فيما إذا كانت هذه الدبابة تستحق كل هذا العناء".في وقت سابق، وقعت صناعة الدفاع الحكومية الأوكرانية "أوكرأوبورون بروم" وشركة الأسلحة البولندية Polska Grupa Zbrojeniowa اتفاقية يتم بموجبها صيانة الدبابات الأوكرانية تي-64 في بولندا في مصنع Mechaniczne Bumar Łabendy.
https://sputnikarabic.ae/20230408/أوكرأوبورونبروم-سيتم-إصلاح-دبابات-تي-64-الأوكرانية-في-بولندا-1075682994.html
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العالم
العالم

إعلام: سيتعين على بولندا نقل أخبار سيئة إلى أوكرانيا

11:43 GMT 14.04.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوردبابات أوكرانية
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Министерство обороны РФ
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يواجه المصنع البولندي Bumar-Labedy صعوبات في إصلاح دبابات تي-64 الأوكرانية، لأنها تختلف عن تي-72 المنتجة في البلاد وتتطلب تعاونًا وثيقًا مع صناعة الدفاع الأوكرانية، حسب وسائل إعلام غربية.
وتقول وكالات غربية: "لا أحد يعرف كم احتياطات مخزونات أنظمة ووحدات التحكم في إطلاق النار التي قد تكون لدى أوكرانيا، لكن من المحتم أنها ستنقص مع استمرار الصراع وتقادم المعدات العسكرية".
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"أوكرأوبورونبروم": سيتم إصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في بولندا
8 أبريل, 15:02 GMT
أشار المؤلف إلى أن دبابات "تي-72إم" و "تي-72إم1" لم يكن بها مطلقًا نظام حقيقي للتحكم في إطلاق النار، فقط نظام تحديد أهداف ليزري، على عكس "تي-64 بي/بي في"، التي عفا عليها الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة محركات دبابات تي-64 منذ فترة طويلة من الإنتاج البولندي، مما تسبب في مشاكل معينة في صيانتها وتحديثها. سوف تتطلب زيادة القدرة على إنتاجها استثمارات كبيرة.
كتب موقع Defense24 من الضروري التفكير بعناية وإجراء التحليلات المناسبة فيما إذا كانت هذه الدبابة تستحق كل هذا العناء".
في وقت سابق، وقعت صناعة الدفاع الحكومية الأوكرانية "أوكرأوبورون بروم" وشركة الأسلحة البولندية Polska Grupa Zbrojeniowa اتفاقية يتم بموجبها صيانة الدبابات الأوكرانية تي-64 في بولندا في مصنع Mechaniczne Bumar Łabendy.
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