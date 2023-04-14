https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-نشاط-ملحوظ-للسفيرة-الفرنسية-لدى-لبنان-من-أجل-حشد-الدعم-لترشيح-فرنجية-1075903216.html

إعلام: نشاط ملحوظ للسفيرة الفرنسية لدى لبنان من أجل حشد الدعم لترشيح فرنجية

إعلام: نشاط ملحوظ للسفيرة الفرنسية لدى لبنان من أجل حشد الدعم لترشيح فرنجية

قالت تقارير إعلامية إن السفيرة الفرنسية لدى لبنان، آن غربو، أبلغت القيادات المسيحية أن دعم بلادها لرئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، لمنصب الرئاسة، نابع من... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T11:14+0000

2023-04-14T11:14+0000

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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فإن غربو، عقدت عدة لقاءات "معلنة وغير معلنة"، مع قيادات لبنانية عديدة من أجل حشد التوافق على ترشيح باريس لـ "فرنجية" لمنصب الرئاسة.وقالت الصحيفة: "إن غريو جالت على قيادات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في محاولة لاحتواء عاصفة الانتقادات التي وجهتها هذه القيادات ضد السياسة الفرنسية في لبنان، على خلفية مشروع المقايضة الفرنسي الذي يحمل فرنجية إلى القصر الجمهوري ونواف سلام إلى السراي الكبير".وأوضحت أن السفيرة الفرنسية "أكدت في لقاءاتها مع القيادات المسيحية أن ترشيح فرنجية هو واحد من الخيارات التي تطرحها فرنسا للخروج من الأزمة، وأن تسميته تأتي في سياق فهم الواقع اللبناني وتوازناته لجهة عدم القدرة على فرض رئيس لا يرضى به الفريق الآخر".يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة شغور المنصب الرئاسي، وذلك منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، حيث فشل البرلمان على مدار إحدى عشرة مرة في انتخاب رئيس جديد.شغور المنصب الرئاسي انعكس سلبا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية اللبنانية، حيث لم تستطع حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي عقد جلساتها بصورة دستورية صحيحة، في ظل معارضة البعض لانعقادها مع فراغ كرسي الرئاسة.طالع أيضا: بعد ترشيح "حزب الله" و"حركة أمل" سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية... هل تتحرك المياه الراكدة؟

https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-سليمان-فرنجية-مرشح-الرئاسة-اللبناني-أطلع-الفرنسيين-على-ضمانات-لهواجس-السعودية-1075422650.html

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