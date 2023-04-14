https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-يكشف-عدم-ثقة-الغرب-بقدرة-الجيش-الأوكراني-على-تنفيذ-هجوم-مضاد-1075916573.html
إعلام يكشف عدم ثقة الغرب بقدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ هجوم مضاد
إعلام يكشف عدم ثقة الغرب بقدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ هجوم مضاد
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T14:52+0000
2023-04-14T14:52+0000
2023-04-14T14:52+0000
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ويتشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.وفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبرغ، نقلاً عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "يرى الاتحاد الأوروبي أن تقدم القوات المسلحة الأوكرانية 30 كيلومترًا أكثر واقعية بكثير".بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أوروبا متشككة بشأن خطط أوكرانيا للاستيلاء على ميليتوبول من أجل تقسيم مواقع القوات الروسية، حسب الصحيفة.وجاء في الاستنتاج أن "مزاج المسؤولين الغربيين يختلف اختلافًا حادًا عما كان عليه في نهاية عام 2022، حيث يحد حلفاء كييف من توقعاتهم ويفكرون في الحاجة إلى أعمال عسكرية مشددة حتى عام 2024".
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-دونيتسك-كييف-لا-تملك-قوات-احتياط-كافية-لشن-هجوم-مضاد-1075776049.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الناتو
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الناتو
إعلام يكشف عدم ثقة الغرب بقدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ هجوم مضاد
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويتشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
وفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبرغ
، نقلاً عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "يرى الاتحاد الأوروبي أن تقدم القوات المسلحة الأوكرانية 30 كيلومترًا أكثر واقعية بكثير".
الأمر الذي يُزعم أنها يجب أن تسمح للمدفعية الأوكرانية الأكثر استعدادًا للقتال بالوصول إلى خطوط الإمداد الروسية، وكذلك "تهيئة الظروف لهجوم أعمق في عام 2024".
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أوروبا متشككة بشأن خطط أوكرانيا للاستيلاء على ميليتوبول من أجل تقسيم مواقع القوات الروسية، حسب الصحيفة.
وجاء في الاستنتاج أن "مزاج المسؤولين الغربيين
يختلف اختلافًا حادًا عما كان عليه في نهاية عام 2022، حيث يحد حلفاء كييف من توقعاتهم ويفكرون في الحاجة إلى أعمال عسكرية مشددة حتى عام 2024".