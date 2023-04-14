https://sputnikarabic.ae/20230414/استدعاء-بولسونارو-للإدلاء-بشهادته-بشأن-محاولة-انقلاب-وأعمال-شغب-1075931410.html
استدعاء بولسونارو للإدلاء بشهادته بشأن محاولة انقلاب وأعمال شغب
استدعاء بولسونارو للإدلاء بشهادته بشأن محاولة انقلاب وأعمال شغب
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، منحت الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، 10 أيام للإدلاء بشهادته بشأن... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T21:49+0000
2023-04-14T21:49+0000
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وقال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس: "لقد أمرت الشرطة الاتحادية بالمضي قدما في جلسة الاستماع مع جايير ميسياس بولسونارو، في غضون فترة أقصاها 10 أيام، ويجب إخطار مكتب المدعي العام مسبقا باليوم المحدد لحضور الشهادة، إذا لزم الأمر"، وفقا لبوابة "جي 1" الإسبانية.ويواجه بولسونارو اتهامات بالتحريض على الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي بلغت ذروتها باقتحام الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بالبرازيل، من قبل الآلاف من أنصاره في 8 يناير، في مشاهد قورنت على نطاق واسع بهجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عقب فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2021.وقبل أشهر من اندلاع أعمال الشغب، أعرب جايير بولسونارو عن شكوكه بشأن آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل، قائلا دون دليل إن النظام كان عُرضة للتلاعب.وبحسب ما ورد، فقد نفى محامون يمثلون بولسونارو، وجود أي دليل يشير إلى أنه ارتكب جريمة تتعلق بأعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20230314/البرازيل-بولسونارو-يقرر-تسليم-السلطات-مجوهرات-أهدتها-له-السعودية-1074722219.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
استدعاء بولسونارو للإدلاء بشهادته بشأن محاولة انقلاب وأعمال شغب
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أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، منحت الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، 10 أيام للإدلاء بشهادته بشأن تورطه المزعوم في محاولة تدبير انقلاب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد فوز منافسه، لويز إيناسيو دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسية.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس: "لقد أمرت الشرطة الاتحادية بالمضي قدما في جلسة الاستماع مع جايير ميسياس بولسونارو، في غضون فترة أقصاها 10 أيام، ويجب إخطار مكتب المدعي العام مسبقا باليوم المحدد لحضور الشهادة، إذا لزم الأمر"، وفقا لبوابة
"جي 1" الإسبانية.
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتحريض على الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي بلغت ذروتها باقتحام الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بالبرازيل، من قبل الآلاف من أنصاره في 8 يناير، في مشاهد قورنت على نطاق واسع بهجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عقب فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2021.
وقبل أشهر من اندلاع أعمال الشغب، أعرب جايير بولسونارو
عن شكوكه بشأن آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل، قائلا دون دليل إن النظام كان عُرضة للتلاعب.
وبحسب ما ورد، فقد نفى محامون يمثلون بولسونارو، وجود أي دليل يشير إلى أنه ارتكب جريمة تتعلق بأعمال الشغب.