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https://sputnikarabic.ae/20230414/اكتشاف-أثري-نادر-يوضح-وجود-رياضة-كرة-القدم-منذ-1200-عام-صور-1075921965.html
اكتشاف أثري نادر يوضح وجود رياضة كرة القدم منذ 1200 عام... صور
اكتشاف أثري نادر يوضح وجود رياضة كرة القدم منذ 1200 عام... صور
اكتشف علماء آثار في المكسيك قرصا لوحيا "نادرا" عمره 1200 عام، يعتقدون أنه عبارة عن لوحة نتائج للعبة كرة "المايا" القديمة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T16:01+0000
2023-04-14T16:01+0000
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وتم اكتشاف اللوح الحجري في موقع تشيتشن إيتزا، في شبه جزيرة يوكاتان، والذي يُظهر رجلان يرتديان غطاء رأس مزخرف، ويلعبان لعبة "بيلوتا" القديمة، وهي لعبة مارسها مجتمع المايا لمئات السنين.ويوجد على الجزء الخارجي للوح، سلسلة من الكتابة الهيروغليفية، قريبة من الكتابة المصرية القديمة، والتي يرجح علماء الآثار أنها من الممكن أن تكون لوحة نتائج للعبة، والتي كانت ممارسة تقليدية لشعوب أمريكا الوسطى.ويبلغ وزن الحجر الأثري 40 كيلوغراما، وتم اكتشافه مقلوبا على عمق نصف متر تحت سطح الأرض، وفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية.ويستعد باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، لالتقاط صور عالية الدقة للوح الحجري والنص الهيروغليفي المنقوش عليه، من أجل إجراء دراسة مفصلة عنهما، أثناء إعدادهما للحفظ.ومن النادر العثور على الكتابة الهيروغليفية في موقع تشيتشن إيتزا، التابع لمجتمع "المايا"، بل ومن النادر العثور على نص كامل.وأكد عالم الآثار المكسيكي، فرانسيسكو بيريز رويز، أن هذا الاكشتاف لم يحدث منذ 11 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230302/مصر-تعلن-عن-كشف-أثري-جديد-داخل-هرم-خوفو-1074232908.html
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منوعات, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

اكتشاف أثري نادر يوضح وجود رياضة كرة القدم منذ 1200 عام... صور

16:01 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / HUGO BORGESالناس يحيطون بهرم كوكولكان في الموقع الأثري للمايا في تشيتشن إيتزا في ولاية يوكاتان، المكسيك، 21 مارس/ آذار 2022
الناس يحيطون بهرم كوكولكان في الموقع الأثري للمايا في تشيتشن إيتزا في ولاية يوكاتان، المكسيك، 21 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
الناس يحيطون بهرم كوكولكان في الموقع الأثري للمايا في تشيتشن إيتزا في ولاية يوكاتان، المكسيك، 21 مارس/ آذار 2022
© AFP 2023 / HUGO BORGES
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اكتشف علماء آثار في المكسيك قرصا لوحيا "نادرا" عمره 1200 عام، يعتقدون أنه عبارة عن لوحة نتائج للعبة كرة "المايا" القديمة.
وتم اكتشاف اللوح الحجري في موقع تشيتشن إيتزا، في شبه جزيرة يوكاتان، والذي يُظهر رجلان يرتديان غطاء رأس مزخرف، ويلعبان لعبة "بيلوتا" القديمة، وهي لعبة مارسها مجتمع المايا لمئات السنين.
ويوجد على الجزء الخارجي للوح، سلسلة من الكتابة الهيروغليفية، قريبة من الكتابة المصرية القديمة، والتي يرجح علماء الآثار أنها من الممكن أن تكون لوحة نتائج للعبة، والتي كانت ممارسة تقليدية لشعوب أمريكا الوسطى.
ويبلغ وزن الحجر الأثري 40 كيلوغراما، وتم اكتشافه مقلوبا على عمق نصف متر تحت سطح الأرض، وفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية.
ويستعد باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، لالتقاط صور عالية الدقة للوح الحجري والنص الهيروغليفي المنقوش عليه، من أجل إجراء دراسة مفصلة عنهما، أثناء إعدادهما للحفظ.
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ومن النادر العثور على الكتابة الهيروغليفية في موقع تشيتشن إيتزا، التابع لمجتمع "المايا"، بل ومن النادر العثور على نص كامل.
وأكد عالم الآثار المكسيكي، فرانسيسكو بيريز رويز، أن هذا الاكشتاف لم يحدث منذ 11 عاما.
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