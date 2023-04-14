اكتشاف أثري نادر يوضح وجود رياضة كرة القدم منذ 1200 عام... صور
© AFP 2023 / HUGO BORGESالناس يحيطون بهرم كوكولكان في الموقع الأثري للمايا في تشيتشن إيتزا في ولاية يوكاتان، المكسيك، 21 مارس/ آذار 2022
الناس يحيطون بهرم كوكولكان في الموقع الأثري للمايا في تشيتشن إيتزا في ولاية يوكاتان، المكسيك، 21 مارس/ آذار 2022
© AFP 2023 / HUGO BORGES
اكتشف علماء آثار في المكسيك قرصا لوحيا "نادرا" عمره 1200 عام، يعتقدون أنه عبارة عن لوحة نتائج للعبة كرة "المايا" القديمة.
وتم اكتشاف اللوح الحجري في موقع تشيتشن إيتزا، في شبه جزيرة يوكاتان، والذي يُظهر رجلان يرتديان غطاء رأس مزخرف، ويلعبان لعبة "بيلوتا" القديمة، وهي لعبة مارسها مجتمع المايا لمئات السنين.
ويوجد على الجزء الخارجي للوح، سلسلة من الكتابة الهيروغليفية، قريبة من الكتابة المصرية القديمة، والتي يرجح علماء الآثار أنها من الممكن أن تكون لوحة نتائج للعبة، والتي كانت ممارسة تقليدية لشعوب أمريكا الوسطى.
ويبلغ وزن الحجر الأثري 40 كيلوغراما، وتم اكتشافه مقلوبا على عمق نصف متر تحت سطح الأرض، وفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية.
#WorldNews: A stone scoreboard used in an ancient football-like ball game has been discovered at the famed #Mayan Chichen Itza archaeological site in #Mexico's Yucatan peninsula.https://t.co/yEzGB2uN3P— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) April 12, 2023
We knew this already: https://t.co/xBUqoTsszH— Dan Ekström (@greenorange) April 12, 2023
ويستعد باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، لالتقاط صور عالية الدقة للوح الحجري والنص الهيروغليفي المنقوش عليه، من أجل إجراء دراسة مفصلة عنهما، أثناء إعدادهما للحفظ.
2 مارس, 14:42 GMT
ومن النادر العثور على الكتابة الهيروغليفية في موقع تشيتشن إيتزا، التابع لمجتمع "المايا"، بل ومن النادر العثور على نص كامل.
وأكد عالم الآثار المكسيكي، فرانسيسكو بيريز رويز، أن هذا الاكشتاف لم يحدث منذ 11 عاما.