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الإمارات تعيد جدولة إطلاق القمر الاصطناعي "ديوا سات 2"
الإمارات تعيد جدولة إطلاق القمر الاصطناعي "ديوا سات 2"
أعلنت هيئة كهرباء ومياه إمارة دبي إعادة جدولة إطلاق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات - 2) مرة أخرى، إلى يوم غد السبت، بسبب الظروف الجوية غير المناسبة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:31+0000
2023-04-14T11:31+0000
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وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، أنه كان مقررا، اليوم الجمعة، إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني "ديوا سات 2" من طراز (6U) الخاص بتطبيقات الاستشعار عن بعد، والمحمول على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي الإماراتي في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics) في ليتوانيا.ومن المهام الرئيسة للقمر الاصطناعي الإماراتي مراقبة الأرض، حيث يتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر)، والتي توفر تصويرا مستمرا في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كم.ومن المتوقع أن يسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات عبر توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، بالإضافة إلى مراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية.يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد اطلقت القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1"، في 13 يناير/كانون الثاني 2022، لتصبح أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية، من أجل تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.وأفادت صحيفة "البيان" بأن إطلاق القمر الاصطناعي النانوي جاء بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics)، على متن صاروخ "فالكون 9"، من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220114/هيئة-كهرباء-ومياه-دبي-تطلق-القمر-الاصطناعي-النانوي-ديوا-سات-1-1056097747.html
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الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الإمارات تعيد جدولة إطلاق القمر الاصطناعي "ديوا سات 2"

11:31 GMT 14.04.2023
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Photo / JAXA
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه إمارة دبي إعادة جدولة إطلاق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات - 2) مرة أخرى، إلى يوم غد السبت، بسبب الظروف الجوية غير المناسبة.
وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، أنه كان مقررا، اليوم الجمعة، إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني "ديوا سات 2" من طراز (6U) الخاص بتطبيقات الاستشعار عن بعد، والمحمول على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات 1"
14 يناير 2022, 07:00 GMT
وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي الإماراتي في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics) في ليتوانيا.
ومن المهام الرئيسة للقمر الاصطناعي الإماراتي مراقبة الأرض، حيث يتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر)، والتي توفر تصويرا مستمرا في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كم.
ومن المتوقع أن يسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات عبر توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، بالإضافة إلى مراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد اطلقت القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1"، في 13 يناير/كانون الثاني 2022، لتصبح أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية، من أجل تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.
وأفادت صحيفة "البيان" بأن إطلاق القمر الاصطناعي النانوي جاء بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics)، على متن صاروخ "فالكون 9"، من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية.
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