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الإمارات تقدم دعما بقيمة مليار دولار لباكستان
الإمارات تقدم دعما بقيمة مليار دولار لباكستان
أعلن وزير المال الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، أن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعمًا بقيمة مليار دولار لإسلام أباد. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T06:31+0000
2023-04-14T06:31+0000
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وأضاف دار على تويتر: "بنك دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لأخذ الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية".وكانت الإمارات قد مددت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أضافت مليارا جديدا إلى الوديعة.وتأتي الخطوة الإماراتية في إطار إغاثة اقتصاد الدولة الواقعة جنوبي آسيا، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي.انخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات تقريبًا، ويكفي لتغطية أقل من شهر واحد من الواردات.
https://sputnikarabic.ae/20230408/السعودية-تمول-مشروع-سد-لإنتاج-الطاقة-الكهرومائية-في-باكستان-1075672030.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, باكستان, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, باكستان, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تقدم دعما بقيمة مليار دولار لباكستان

06:31 GMT 14.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن وزير المال الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، أن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعمًا بقيمة مليار دولار لإسلام أباد.
وأضاف دار على تويتر: "بنك دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لأخذ الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية".
وكانت الإمارات قد مددت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أضافت مليارا جديدا إلى الوديعة.
وتأتي الخطوة الإماراتية في إطار إغاثة اقتصاد الدولة الواقعة جنوبي آسيا، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي.
انخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات تقريبًا، ويكفي لتغطية أقل من شهر واحد من الواردات.
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