https://sputnikarabic.ae/20230414/الاتحاد-الإنجليزي-لكرة-القدم-يعاقب-ليفربول-1075905833.html
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب ليفربول
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب ليفربول
فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي ليفربول، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام مانشستر سيتي، قبل أسبوعين. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:11+0000
2023-04-14T12:11+0000
2023-04-14T12:11+0000
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وقرر الاتحاد الإنجليزي توقيع غرامة مالية على نادي ليفربول، قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار).وحسب شبكة "بي إن سبورتس"، قال الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة: "اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة، والتصرف بطريقة غير مناسبة".وأضاف البيان: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".ويأتي القرار على خلفية محاصرة اللاعبين للحكم خلال مباراة مانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم، سيمون هوبر، في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد التحام قوي مع مهاجم الريدز، كودي جاكبو.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رغم-هدف-صلاح-مانشستر-سيتي-يسقط-ليفربول-برباعية-ويبقى-في-الصراع-على-اللقب-الإنجليزي-فيديو-1075411918.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, الأخبار, منوعات
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, الأخبار, منوعات
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب ليفربول
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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي ليفربول، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام مانشستر سيتي، قبل أسبوعين.
وقرر الاتحاد الإنجليزي توقيع غرامة مالية على نادي ليفربول
، قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار).
وحسب شبكة "بي إن سبورتس"، قال
الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة: "اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة، والتصرف بطريقة غير مناسبة".
وأضاف البيان: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".
ويأتي القرار على خلفية محاصرة اللاعبين للحكم خلال مباراة مانشستر سيتي
، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم، سيمون هوبر، في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد التحام قوي مع مهاجم الريدز، كودي جاكبو.