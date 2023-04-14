https://sputnikarabic.ae/20230414/البيان-الختامي-للاجتماع-التشاوري-بجدة-يطالب-بوحدة-سوريا-وإعادتها-لمحيطها-العربي--1075932887.html
السعودية... البيان الختامي للاجتماع التشاوري بجدة يطالب بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي
السعودية... البيان الختامي للاجتماع التشاوري بجدة يطالب بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، بمدينة جدة السعودية، صباح اليوم السبت، على وحدة سوريا وطالب بإعادتها... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T23:53+0000
2023-04-14T23:53+0000
2023-04-15T00:16+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري، أكد على حرص المملكة العربية السعودية على خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.وأشار البيان إلى أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين الدول المشاركة في الاجتماع تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التشاور حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، ويحقق الخير لشعبها.وتم التأكيد في البيان على: كما أكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب وتنظيماته، والعمل على استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على سيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونها.وختم البيان بتأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق للتعاون والتشاور المشترك والعمل المشترك في تعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على مصالح الأمة العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الإذاعة-الجزائرية-وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-الجزائر-السبت-1075932170.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية... البيان الختامي للاجتماع التشاوري بجدة يطالب بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي
23:53 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 00:16 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، بمدينة جدة السعودية، صباح اليوم السبت، على وحدة سوريا وطالب بإعادتها لمحيطها العربي.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري، أكد على حرص المملكة العربية السعودية على خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.
وأشار البيان إلى أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين الدول المشاركة في الاجتماع تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التشاور حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، ويحقق الخير لشعبها.
وتم التأكيد في البيان على:
"أهمية حل الأزمة الإنسانية في سوريا وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في البلاد، وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم".
كما أكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب وتنظيماته، والعمل على استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على سيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونها.
وختم البيان بتأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق للتعاون والتشاور المشترك والعمل المشترك في تعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على مصالح الأمة العربية.