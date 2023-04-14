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الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، القيود والاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين وحرية وصولهم وأدائهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:17+0000
2023-04-14T13:17+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، من تداعيات هذه الاعتداءات وهذا التصعيد الخطير ضد المقدسات المسيحية.ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المعنية، لتحمل مسئولياته والتدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية.وحث أبو علي على وقف هذه الجرائم المستمرة والمتمادية ضد المقدسات وحرية العبادة للمسيحيين والمسلمين، وبما يمكن الحجاج المسيحين من شعائرهم الدينية.كما أشار إلى أن هذه القيود والاعتداءات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية تؤكد إمعان السلطات الإسرائيلية في مخططاتها، التي تستهدف حرمة هذه المقدسات وحرية العبادة، وإصرارها على مواصلة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230414/قائد-إيراني-تنامي-قدرات-الفلسطينيين-من-الحجارة-إلى-الصواريخ-يعجلان-بنهاية-إسرائيل-1075902923.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين

13:17 GMT 14.04.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Photo / Arab League
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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، القيود والاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين وحرية وصولهم وأدائهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية خلال عيد الفصح المجيد.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، من تداعيات هذه الاعتداءات وهذا التصعيد الخطير ضد المقدسات المسيحية.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المعنية، لتحمل مسئولياته والتدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية.
القدس المحتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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11:11 GMT
وحث أبو علي على وقف هذه الجرائم المستمرة والمتمادية ضد المقدسات وحرية العبادة للمسيحيين والمسلمين، وبما يمكن الحجاج المسيحين من شعائرهم الدينية.
كما أشار إلى أن هذه القيود والاعتداءات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية تؤكد إمعان السلطات الإسرائيلية في مخططاتها، التي تستهدف حرمة هذه المقدسات وحرية العبادة، وإصرارها على مواصلة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس.
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