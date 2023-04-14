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الجيش التايواني: رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية حول تايوان
الجيش التايواني: رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية حول تايوان
أعلنت القوات المسلحة في تايوان، صباح اليوم الجمعة، عن رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T01:27+0000
2023-04-14T01:29+0000
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ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على "تويتر"، رصدت 4 طائرات و8 سفن عسكرية صينية حول جزيرة تايوان في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت تايوان.وأفادت الوزارة بأن إحدى الطائرات المكتشفة من طراز Y-8 ASW دخلت المنطقة المجاورة للمجال الجوي الدفاعي الجنوبي الغربي لتايوان.وقد قامت القوات المسلحة التايوانية برصد الوضع وتكليف طائرات الدورية الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للرد على هذه الأنشطة الصينية.يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مشتركا، ما أثار غضب بكين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/تايوان-ترصد-26-طائرة-حربية-و7-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-حول-الجزيرة--1075842368.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش التايواني: رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية حول تايوان

01:27 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 14.04.2023)
© AFP 2023 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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أعلنت القوات المسلحة في تايوان، صباح اليوم الجمعة، عن رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على "تويتر"، رصدت 4 طائرات و8 سفن عسكرية صينية حول جزيرة تايوان في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت تايوان.
وأفادت الوزارة بأن إحدى الطائرات المكتشفة من طراز Y-8 ASW دخلت المنطقة المجاورة للمجال الجوي الدفاعي الجنوبي الغربي لتايوان.
وقد قامت القوات المسلحة التايوانية برصد الوضع وتكليف طائرات الدورية الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للرد على هذه الأنشطة الصينية.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة
أمس, 02:44 GMT
يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مشتركا، ما أثار غضب بكين.
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