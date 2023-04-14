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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الجيش-الروسي-يغرق-دبابة-ليوبارد-في-مستنقع-بالقرب-من-خيرسون-1075888109.html
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
بدأت دبابات ليوبارد الألمانية بالعمل على محور خيرسون، وقد غرقت إحداها في مستنقع نتيجة عمل مفرزة تخريب روسية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T04:36+0000
2023-04-14T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد مفرزة التخريب الملقب بـ"بيك" لوكالة "سبوتنيك": "هنا، تم تسجيل قصف نقاط التفتيش من دبابات ليوبارد مرارا وتكرارا. رأينا دبابات ليوبارد. قص علينا أحد الزملاء، إننا نتواصل معهم كيف استولت مجموعة التخريب على دبابة ليوبارد. لم تتمكن المجموعة من جرها إلى الخلف، فأغرقها في مستنقع. ليوبارد هنا بالفعل...".وأضاف أن المقاتلات الروسية رصدت استخدام أنظمة صواريخ ألمانية مضادة للطائرات من الجانب الأوكراني، ويفترض أنها خاضعة لسيطرة مرتزقة من ألمانيا.تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-القوات-الأوكرانية-تنشر-10-دبابات-ليوبارد-بالقرب-من-أوغليدار-1075393514.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون

04:36 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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بدأت دبابات ليوبارد الألمانية بالعمل على محور خيرسون، وقد غرقت إحداها في مستنقع نتيجة عمل مفرزة تخريب روسية.
وقال قائد مفرزة التخريب الملقب بـ"بيك" لوكالة "سبوتنيك": "هنا، تم تسجيل قصف نقاط التفتيش من دبابات ليوبارد مرارا وتكرارا. رأينا دبابات ليوبارد. قص علينا أحد الزملاء، إننا نتواصل معهم كيف استولت مجموعة التخريب على دبابة ليوبارد. لم تتمكن المجموعة من جرها إلى الخلف، فأغرقها في مستنقع. ليوبارد هنا بالفعل...".
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
إعلام: القوات الأوكرانية تنشر 10 دبابات "ليوبارد" بالقرب من أوغليدار
1 أبريل, 06:44 GMT
وأضاف أن المقاتلات الروسية رصدت استخدام أنظمة صواريخ ألمانية مضادة للطائرات من الجانب الأوكراني، ويفترض أنها خاضعة لسيطرة مرتزقة من ألمانيا.
تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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