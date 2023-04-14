https://sputnikarabic.ae/20230414/الجيش-الروسي-يغرق-دبابة-ليوبارد-في-مستنقع-بالقرب-من-خيرسون-1075888109.html
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
بدأت دبابات ليوبارد الألمانية بالعمل على محور خيرسون، وقد غرقت إحداها في مستنقع نتيجة عمل مفرزة تخريب روسية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T04:36+0000
2023-04-14T04:36+0000
2023-04-14T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد مفرزة التخريب الملقب بـ"بيك" لوكالة "سبوتنيك": "هنا، تم تسجيل قصف نقاط التفتيش من دبابات ليوبارد مرارا وتكرارا. رأينا دبابات ليوبارد. قص علينا أحد الزملاء، إننا نتواصل معهم كيف استولت مجموعة التخريب على دبابة ليوبارد. لم تتمكن المجموعة من جرها إلى الخلف، فأغرقها في مستنقع. ليوبارد هنا بالفعل...".وأضاف أن المقاتلات الروسية رصدت استخدام أنظمة صواريخ ألمانية مضادة للطائرات من الجانب الأوكراني، ويفترض أنها خاضعة لسيطرة مرتزقة من ألمانيا.تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-القوات-الأوكرانية-تنشر-10-دبابات-ليوبارد-بالقرب-من-أوغليدار-1075393514.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
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بدأت دبابات ليوبارد الألمانية بالعمل على محور خيرسون، وقد غرقت إحداها في مستنقع نتيجة عمل مفرزة تخريب روسية.
وقال قائد مفرزة التخريب الملقب بـ"بيك" لوكالة "سبوتنيك": "هنا، تم تسجيل قصف نقاط التفتيش من دبابات ليوبارد مرارا وتكرارا. رأينا دبابات ليوبارد. قص علينا أحد الزملاء، إننا نتواصل معهم كيف استولت مجموعة التخريب على دبابة ليوبارد. لم تتمكن المجموعة من جرها إلى الخلف، فأغرقها في مستنقع. ليوبارد هنا بالفعل...".
وأضاف أن المقاتلات الروسية رصدت استخدام أنظمة صواريخ ألمانية مضادة للطائرات من الجانب الأوكراني، ويفترض أنها خاضعة لسيطرة مرتزقة من ألمانيا.
تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية.