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https://sputnikarabic.ae/20230414/الحرس-الثوري-فلسطين-ستتحرر-بالتأكيد-1075890653.html
الحرس الثوري: فلسطين ستتحرر بالتأكيد
الحرس الثوري: فلسطين ستتحرر بالتأكيد
قال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن فلسطين ستتحرر بالتأكيد. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T06:53+0000
2023-04-14T06:53+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن الأدميرال رضا تنكسيري، أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية عربية ولا حتى مجرد قضية إسلامية، ولكنها أهم قضية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر.وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أعلن أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني تنظم عرضًا كبيرًا في الخليج وبحر قزوين لدعم الشعب الفلسطيني.وقال تنكسيري: "إن رسالة هذا العرض إلى الكيان الصهيوني القاتل للأطفال هي أن شعب فلسطين المظلوم ليس وحيدا، وأن الدعم لهذا الشعب يزداد كل عام، وليعلم شعب فلسطين وغزة أننا سندهم في البحر".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وقد أدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، ردت اسرائيل بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-عرضا-عسكريا-ضخما-دعما-للشعب-الفلسطيني-1075878307.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الحرس الثوري: فلسطين ستتحرر بالتأكيد

06:53 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / -
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قال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن فلسطين ستتحرر بالتأكيد.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن الأدميرال رضا تنكسيري، أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية عربية ولا حتى مجرد قضية إسلامية، ولكنها أهم قضية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر.
القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
الحرس الثوري الإيراني يطلق عرضا عسكريا ضخما دعما للشعب الفلسطيني... فيديو
أمس, 14:45 GMT
وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أعلن أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني تنظم عرضًا كبيرًا في الخليج وبحر قزوين لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال تنكسيري: "إن رسالة هذا العرض إلى الكيان الصهيوني القاتل للأطفال هي أن شعب فلسطين المظلوم ليس وحيدا، وأن الدعم لهذا الشعب يزداد كل عام، وليعلم شعب فلسطين وغزة أننا سندهم في البحر".
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وقد أدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، ردت اسرائيل بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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