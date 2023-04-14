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https://sputnikarabic.ae/20230414/الخطوط-السودانية-تستأنف-رحلاتها-إلى-السعودية-بعد-توقف-دام-6-سنوات-1075904565.html
الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية بعد توقف دام 6 سنوات
الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية بعد توقف دام 6 سنوات
أعلن السودان، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية السودانية (سودانير) استأنفت رحلاتها إلى السعودية، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:41+0000
2023-04-14T11:41+0000
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وذكر مطار الخرطوم الدولي، في بيان، أن "سودانير" قامت بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة جدة، صباح الجمعة.وأضاف البيان أن الشركة السودانية ستسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى مدينة جدة.وكانت الخطوط الجوية السودانية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن ترتيبات لاستئناف رحلاتها لمطارات السعودية وبقية دول الخليج العربي كافة.وقال مدير الشركة كابتن إبراهيم أبو سن لوسائل إعلام محلية، إن السلطات السعودية قبلت جدولة ديون الشركة، مما يمهد الطريق لتشغيل رحلات إلى مطاري جدة والرياض إضافة لمطارات الخليج الأخرى.وكانت الخطوط السودانية لا تستطيع تسيير رحلات إلى السعودية أو عبرها لدول الخليج بسبب مديونتها لصالح الطيران المدني السعودي في فترات سابقة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السعودية-تعلق-على-توقيع-الاتفاق-الإطاري-في-السودان-1070874695.html
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أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية بعد توقف دام 6 سنوات

11:41 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن السودان، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية السودانية (سودانير) استأنفت رحلاتها إلى السعودية، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات.
وذكر مطار الخرطوم الدولي، في بيان، أن "سودانير" قامت بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة جدة، صباح الجمعة.

وأضاف البيان أن الشركة السودانية ستسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى مدينة جدة.
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5 ديسمبر 2022, 14:25 GMT
وكانت الخطوط الجوية السودانية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن ترتيبات لاستئناف رحلاتها لمطارات السعودية وبقية دول الخليج العربي كافة.
وقال مدير الشركة كابتن إبراهيم أبو سن لوسائل إعلام محلية، إن السلطات السعودية قبلت جدولة ديون الشركة، مما يمهد الطريق لتشغيل رحلات إلى مطاري جدة والرياض إضافة لمطارات الخليج الأخرى.
وكانت الخطوط السودانية لا تستطيع تسيير رحلات إلى السعودية أو عبرها لدول الخليج بسبب مديونتها لصالح الطيران المدني السعودي في فترات سابقة.
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