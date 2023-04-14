https://sputnikarabic.ae/20230414/الدفاع-الروسية-الطيارون-البيلاروسيون-مستعدون-لاستخدام-الذخيرة-النووية-1075908176.html
الدفاع الروسية: الطيارون البيلاروسيون مستعدون لاستخدام الذخيرة النووية
الدفاع الروسية: الطيارون البيلاروسيون مستعدون لاستخدام الذخيرة النووية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25". 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:59+0000
2023-04-14T12:59+0000
2023-04-14T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الطيارون البيلاروسيون أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية من طائرة هجومية من طراز سو 25".وقال أحد الطيارين في سلاح الجو البيلاروسي: "لم يسمح التدريب فقط بتحسين المهارات العملية، ولكن أيضًا بإتقان طرق جديدة لاستخدام أسلحة الطيران الحديثة، بما في ذلك الذخيرة الخاصة".وتابع: "إذا لزم الأمر، نحن على استعداد لتطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبناها في الممارسة العملية لضمان الأمن العسكري في كل من بلدنا ودولة الاتحاد بشكل عام".ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، في اجتماع عقد في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد.وأفادت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-وشويغو-يناقشان-في-مينسك-إعداد-وتنسيق-مجموعة-القوات-المتحالفة-1075736560.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الدفاع الروسية: الطيارون البيلاروسيون مستعدون لاستخدام الذخيرة النووية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "الطيارون البيلاروسيون أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية من طائرة هجومية من طراز سو 25".
وأضاف البيان: "تضمن التدريب دورة نظرية وتمارين عملية بتوجيه من المدربين الروس. وقد تم إتقان برنامج تدريب الأفراد بالكامل".
وقال أحد الطيارين في سلاح الجو البيلاروسي: "لم يسمح التدريب فقط بتحسين المهارات العملية، ولكن أيضًا بإتقان طرق جديدة لاستخدام أسلحة الطيران الحديثة، بما في ذلك الذخيرة الخاصة".
وتابع: "إذا لزم الأمر، نحن على استعداد لتطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبناها في الممارسة العملية لضمان الأمن العسكري في كل من بلدنا ودولة الاتحاد بشكل عام".
ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، في اجتماع عقد في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد.
وأفادت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.