https://sputnikarabic.ae/20230414/الدفاع--الروسية-تعرض-فيديو-تدمير-مجموعة-مشاة-أوكرانية-بمدافع-رابير-1075889366.html
الدفاع الروسية تعرض فيديو تدمير مجموعة مشاة أوكرانية بمدافع "رابير"
الدفاع الروسية تعرض فيديو تدمير مجموعة مشاة أوكرانية بمدافع "رابير"
أصاب طاقم مدفعية المنطقة العسكرية الغربية من مواقع مغلقة المشاة الأوكرانيين الذين لجأوا إلى المبنى باستخدام مدافع "إم تي-12" "(رابير) المضادة للدبابات عيار 100... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T05:32+0000
2023-04-14T05:32+0000
2023-04-14T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات إطلاق النيران من مواقع مغلقة، وتعديل النيران باستخدام طائرة مسيرة، والتحكم في ضرب مجموعة من المشاة الأوكرانيين في أحد المباني. كما أكدت الوزارة، أن الطاقم مؤلف من عسكريين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.وقال القائد الملقب بـ"ميتيس": "نحن نطلق النار من موقع إطلاق نار مغلق. لقد حددنا الكثير من الأهداف. في المتوسط، المسافة إلى الأهداف من خمسة إلى سبعة كيلومترات. الأهداف بشكل أساسي هي عربات مدرعة ومشاة، مغطاة ومفتوحة على حد سواء".في الوقت نفسه، فإن الطاقم يغير المواقع باستمرار، حيث يستخدم العدو طائرات مسيرة للكشف عن الأماكن التي تم إطلاق النار منها.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطاقم ينفذ مهمات نارية لتدمير بطاريات مدفعية الجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مراكز القيادة، وتدمير الأسلحة النارية، ومستودعات الذخيرة، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعرض فيديو تدمير مجموعة مشاة أوكرانية بمدافع "رابير"
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أصاب طاقم مدفعية المنطقة العسكرية الغربية من مواقع مغلقة المشاة الأوكرانيين الذين لجأوا إلى المبنى باستخدام مدافع "إم تي-12" "(رابير) المضادة للدبابات عيار 100 ملم، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع.
تُظهر اللقطات إطلاق النيران من مواقع مغلقة، وتعديل النيران باستخدام طائرة مسيرة، والتحكم في ضرب مجموعة من المشاة الأوكرانيين في أحد المباني. كما أكدت الوزارة، أن الطاقم مؤلف من عسكريين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية.
وقال القائد الملقب بـ"ميتيس": "نحن نطلق النار من موقع إطلاق نار مغلق. لقد حددنا الكثير من الأهداف. في المتوسط، المسافة إلى الأهداف من خمسة إلى سبعة كيلومترات. الأهداف بشكل أساسي هي عربات مدرعة ومشاة، مغطاة ومفتوحة على حد سواء".
في الوقت نفسه، فإن الطاقم يغير المواقع باستمرار، حيث يستخدم العدو طائرات مسيرة للكشف عن الأماكن التي تم إطلاق النار منها.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطاقم ينفذ مهمات نارية لتدمير بطاريات مدفعية الجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مراكز القيادة، وتدمير الأسلحة النارية، ومستودعات الذخيرة، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.