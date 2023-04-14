https://sputnikarabic.ae/20230414/السفارة-الفنلندية-في-موسكو-تزعم-تلقيها-رسالة-بداخلها-مسحوق---1075898318.html
السفارة الفنلندية في موسكو تزعم تلقيها رسالة بداخلها "مسحوق"
السفارة الفنلندية في موسكو تزعم تلقيها رسالة بداخلها "مسحوق"
أعلنت السفارة الفنلندية في موسكو، اليوم الجمعة، تسلمها ثلاث رسائل وصلت مبنى البعثة الدبلوماسية، يوم أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق، وتواصلت السفارة مع... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:39+0000
2023-04-14T09:39+0000
2023-04-14T09:39+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأكدت البعثة الدبلوماسية الفنلندية لوكالة "سبوتنيك"، أنها "تسلمت في يوم الخميس الموافق 13 أبريل، ثلاث رسائل موجهة إلى سفارة فنلندا لدى روسيا، وعند افتتاح أولها تم العثور على مسحوق".وأضافت البعثة الدبلوماسية: "ووفقا للأنظمة الأمنية لوزارة خارجية فنلندا، أحيلت الرسائل إلى ممثلي السلطات الروسية الرسمية، الذين يجرون دراسة إضافية على المسألة. وفور وقوع الحادث، خاطبت السفارة الفنلندية وزارة الخارجية الروسية".الجدير بالذكر، أن فنلندا، أصبحت في 4 من أبريل / نيسان الجاري، رسميًا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهمًا، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".
https://sputnikarabic.ae/20230410/روساتوم-تطالب-فنلندا-بإعادة-قرض-بعد-إنهاء-الأخيرة-عقد-بناء-محطة-للطاقة-النووية-1075752371.html
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روسيا, العالم
السفارة الفنلندية في موسكو تزعم تلقيها رسالة بداخلها "مسحوق"
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أعلنت السفارة الفنلندية في موسكو، اليوم الجمعة، تسلمها ثلاث رسائل وصلت مبنى البعثة الدبلوماسية، يوم أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق، وتواصلت السفارة مع وزارة الخارجية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وأكدت البعثة الدبلوماسية الفنلندية لوكالة "سبوتنيك"، أنها "تسلمت في يوم الخميس الموافق 13 أبريل، ثلاث رسائل موجهة إلى سفارة فنلندا لدى روسيا، وعند افتتاح أولها تم العثور على مسحوق".
وأضافت البعثة الدبلوماسية: "ووفقا للأنظمة الأمنية لوزارة خارجية فنلندا، أحيلت الرسائل إلى ممثلي السلطات الروسية الرسمية، الذين يجرون دراسة إضافية على المسألة. وفور وقوع الحادث، خاطبت السفارة الفنلندية وزارة الخارجية الروسية".
الجدير بالذكر، أن فنلندا، أصبحت في 4 من أبريل / نيسان الجاري، رسميًا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.
وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة
الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهمًا، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".