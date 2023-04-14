https://sputnikarabic.ae/20230414/السودان-قتلى-وجرحى-في-كمين-مسلح-وسط-دارفور-1075890525.html
السودان... قتلى وجرحى في كمين مسلح وسط دارفور
السودان... قتلى وجرحى في كمين مسلح وسط دارفور
قُتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون، في ولاية وسط دارفور، إثر تعرض فزع أهلي لكمين أثناء تعقبه مجموعات مسلحة نهبت قُطعان من الماشية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T06:51+0000
2023-04-14T06:51+0000
2023-04-14T06:51+0000
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وذكرت صحيفة "سودان تربيون"، أن مسلحين فتحوا النار على "فزع أهلي" كان يلاحق مجموعات متفلتة نهبت 50 رأسا من الأبقار يوم الأربعاء الماضي، في بلدة أم شالايا.وأضافت أن الحادث أدى لمقتل 9 منهم في الحال وأصيب 5 آخرون بجراح خطيرة.وأوضحت أن قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع وقوات الاحتياطي المركزي وصلت لموقع الحادثة بغرض تعقب الجناة الذين احتموا في إحدى القرى.يشار إلى أن ظاهرة "الفزع الأهلي" انتشرت منذ فترة دارفور، وهي عبارة عن قوة يرسلها الأهالي لملاحقة الجناة والخارجين على القانون بهدف تقديمهم للمحاكمة سيما في المناطق النائية التي تفتقر لخدمات الأجهزة الأمنية والشرطية.ويشهد إقليم دارفور حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230413/ما-الدوافع-الحقيقية-وراء-استمرار-العنف-الدموي-في-دارفور-1075883392.html
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
السودان... قتلى وجرحى في كمين مسلح وسط دارفور
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قُتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون، في ولاية وسط دارفور، إثر تعرض فزع أهلي لكمين أثناء تعقبه مجموعات مسلحة نهبت قُطعان من الماشية.
وذكرت
صحيفة "سودان تربيون"، أن مسلحين فتحوا النار على "فزع أهلي" كان يلاحق مجموعات متفلتة نهبت 50 رأسا من الأبقار يوم الأربعاء الماضي، في بلدة أم شالايا.
وأضافت أن الحادث أدى لمقتل 9 منهم في الحال وأصيب 5 آخرون بجراح خطيرة.
وأوضحت أن قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع وقوات الاحتياطي المركزي وصلت لموقع الحادثة بغرض تعقب الجناة الذين احتموا في إحدى القرى.
يشار إلى أن ظاهرة "الفزع الأهلي" انتشرت منذ فترة دارفور، وهي عبارة عن قوة يرسلها الأهالي لملاحقة الجناة والخارجين على القانون بهدف تقديمهم للمحاكمة سيما في المناطق النائية التي تفتقر لخدمات الأجهزة الأمنية والشرطية.
ويشهد إقليم دارفور
حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص
وتشريد 2.5 مليون شخص.