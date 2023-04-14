https://sputnikarabic.ae/20230414/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-17-فلسطينيا-في-القدس-بدعوى-رفعهم-أعلام-منظمات-فلسطينية-معادية--1075924341.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى "رفعهم أعلام منظمات فلسطينية معادية"
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى "رفعهم أعلام منظمات فلسطينية معادية"
قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت 17 فلسطينيا من باحات المسجد الأقصى عقب أداء عشرات اللآلاف صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بدعوى رفع أعمال منظمات... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:26+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان للشرطة إن قوة كبيرة من الشرطة انتشرت عند باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى في نهاية الصلاة، بهدف "مواجهة أي أحداث غير عادية".وذكرت الشرطة أنه تم نشر أكثر من 2000 شرطي وجندي مع تعزيزات كبيرة في جميع أنحاء القدس اليوم.وأفادت بأنه بعد وقت قصير من انتهاء الصلاة، لوح عدد من الملثمين بأعلام ولافتات "المنظمات الإرهابية" في ساحات الحرم القدسي. ونتيجة لذلك تم اعتقال 17 فلسطينيا، بحسب ما ورد في الصحيفة.في البداية، تم الإبلاغ عن اعتقال ثمانية فقط، ولكن تم الإبلاغ فيما بعد عن اعتقالات إضافية لفلسطينيين، حاول بعضهم التملص من الشرطة بتغيير ملابسهم - ومع ذلك، وفقًا للشرطة، قاموا بمراقبة تحركاتهم باستخدام العديد من الكاميرات المثبتة في المنطقة، بحسب الصحيفة.وتزايدت التوترات منذ بداية شهر رمضان الجاري في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدت على المصلين بالضرب، ما قوبل بإطلاق صواريخ من قطاع غزة ولبنان باتجاه إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى "رفعهم أعلام منظمات فلسطينية معادية"
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قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت 17 فلسطينيا من باحات المسجد الأقصى عقب أداء عشرات اللآلاف صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بدعوى رفع أعمال منظمات "معادية".
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" عن بيان للشرطة إن قوة كبيرة من الشرطة انتشرت عند باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى في نهاية الصلاة، بهدف "مواجهة أي أحداث غير عادية".
وذكرت الشرطة أنه تم نشر أكثر من 2000 شرطي وجندي مع تعزيزات كبيرة في جميع أنحاء القدس اليوم.
وأفادت بأنه بعد وقت قصير من انتهاء الصلاة، لوح عدد من الملثمين بأعلام ولافتات "المنظمات الإرهابية" في ساحات الحرم القدسي. ونتيجة لذلك تم اعتقال 17 فلسطينيا، بحسب ما ورد في الصحيفة.
في البداية، تم الإبلاغ عن اعتقال ثمانية فقط، ولكن تم الإبلاغ فيما بعد عن اعتقالات إضافية لفلسطينيين، حاول بعضهم التملص من الشرطة بتغيير ملابسهم - ومع ذلك، وفقًا للشرطة، قاموا بمراقبة تحركاتهم باستخدام العديد من الكاميرات المثبتة في المنطقة، بحسب الصحيفة.
وتزايدت التوترات منذ بداية شهر رمضان الجاري في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة
، بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدت على المصلين بالضرب، ما قوبل بإطلاق صواريخ من قطاع غزة ولبنان باتجاه إسرائيل.