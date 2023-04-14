https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-تجري-تمرينا-لإطلاق-صاروخ-في-منطقة-شينجيانغ-1075887797.html
الصين تواصل التدريبات الصاروخية في منطقة شينجيانغ عقب تدريبات "السيف المشترك"
الصين تواصل التدريبات الصاروخية في منطقة شينجيانغ عقب تدريبات "السيف المشترك"
ذكر تلفزيون الصين الرسمي، يوم الخميس، أن وحدات القوة الصاروخية الصينية تواصل التدريبات القتالية بالذخيرة الحية في منطقة شينجيانغ الغربية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T04:17+0000
2023-04-14T04:17+0000
2023-04-14T04:35+0000
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ونقلت قناة التلفزيون الرسمي CCTV، مشاهد فيديو لتدريبات إطلاق صواريخ أرض - جو في في إقليم شينجيانغ الغربي.وقالت القناة التلفزيونية إن تدريبات أفراد قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، جاءت استمرارا التدريبات العسكرية "السيف المشترك" مباشرة، علي خلفية تصاعد التوتر مع تايوان. ولفتت إلى أن التدريبات جاءت لضمان جاهزية القوات القتالية في جميع الأحوال الجوية والاستعداد للقتال في أي وقت.وكان الجيش الصيني أعلن أنه "أتم بنجاح" المهام المتعلقة بمناورات "السيف المشترك" التي شهدت وفق وسائل إعلام تدريبات شاركت فيها عشرات الطائرات لـ"إغلاق" الجزيرة وفرض "حصار جوي".وبدأ الجيش الصيني السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من تايوان "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مشتركا، ما أثار غضب بكين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تواصل التدريبات الصاروخية في منطقة شينجيانغ عقب تدريبات "السيف المشترك"
04:17 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 04:35 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
ذكر تلفزيون الصين الرسمي، يوم الخميس، أن وحدات القوة الصاروخية الصينية تواصل التدريبات القتالية بالذخيرة الحية في منطقة شينجيانغ الغربية.
ونقلت قناة التلفزيون الرسمي CCTV، مشاهد فيديو لتدريبات إطلاق صواريخ أرض - جو في في إقليم شينجيانغ الغربي.
وقالت القناة التلفزيونية إن تدريبات أفراد قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، جاءت استمرارا التدريبات العسكرية "السيف المشترك" مباشرة، علي خلفية تصاعد التوتر مع تايوان.
ولفتت إلى أن التدريبات جاءت لضمان جاهزية القوات القتالية في جميع الأحوال الجوية والاستعداد للقتال في أي وقت.
وكان الجيش الصيني أعلن أنه "أتم بنجاح" المهام المتعلقة بمناورات "السيف المشترك" التي شهدت وفق وسائل إعلام تدريبات شاركت فيها عشرات الطائرات لـ"إغلاق" الجزيرة وفرض "حصار جوي".
وبدأ الجيش الصيني السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من
تايوان "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مشتركا، ما أثار غضب بكين.