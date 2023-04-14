https://sputnikarabic.ae/20230414/القمل-والعث-يلتهم-سجينا-حتى-الموت-في-أمريكا-بسبب-الإهمال-1075906703.html
القمل والعث يلتهم سجينا حتى الموت في أمريكا بسبب الإهمال
القمل والعث يلتهم سجينا حتى الموت في أمريكا بسبب الإهمال
توفي السجين لاشون طومسون في سجن مدينة أتلانتا الأمريكية إثر تعرضه للدغات حشرات عديدة، وكانت الزنزانة التي احتجز فيها متسخة جدًا لدرجة أن الموظف الذي اكتشفه كان... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:19+0000
2023-04-14T12:19+0000
2023-04-14T12:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن طومسون قد اعتقل في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "الضرب".وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، إنه "في وقت وفاته ، كان محتجزًا في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا لمدة ثلاثة أشهر وكان ينتظر نقله إلى سجن ولاية ألاباما لتوجيه تهمة أولية إليه".وذكر التقرير أيضا أن "الزنزانة كانت مغطاة بالتراب والقمل عندما وجده الضباط (طومسون) فاقدًا للوعي في سبتمبر".وقال محامي طومسون مايكل هاربر إن مسؤولي السجن "تركوا رجلا في زنزانة حتى الموت.كما أشارت الصحيفة أن أسرة المتوفى تعتزم المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بالحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230116/عائلة-سجين-أمريكي-تتهم-إدارة-السجن-بتركه-يموت-جوعا-1072330508.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
القمل والعث يلتهم سجينا حتى الموت في أمريكا بسبب الإهمال
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توفي السجين لاشون طومسون في سجن مدينة أتلانتا الأمريكية إثر تعرضه للدغات حشرات عديدة، وكانت الزنزانة التي احتجز فيها متسخة جدًا لدرجة أن الموظف الذي اكتشفه كان عليه أن يرتدي بدلة واقية خاصة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طومسون قد اعتقل في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "الضرب".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست
"، اليوم الخميس، إنه "في وقت وفاته ، كان محتجزًا في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا لمدة ثلاثة أشهر وكان ينتظر نقله إلى سجن ولاية ألاباما لتوجيه تهمة أولية إليه".
تمت تغطية وجه طومسون وأطرافه العلوية والسفلية بـ "جروح وإصابات من الجلد المتكرر"، فشل موظفو المؤسسة الإصلاحية في إنعاش السجين.
وذكر التقرير أيضا أن "الزنزانة كانت مغطاة بالتراب والقمل عندما وجده الضباط (طومسون) فاقدًا للوعي في سبتمبر".
وقال محامي طومسون مايكل هاربر إن مسؤولي السجن "تركوا رجلا في زنزانة حتى الموت.
ووفقا له، فإن طومسون "تم التهامه حيا" من قبل الحشرات وعث الفراش، وأشار المحامي إلى أن السجين كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من مرض جسدي قبل أسره.
كما أشارت الصحيفة أن أسرة المتوفى تعتزم المثول أمام المحكمة
فيما يتعلق بالحادث.