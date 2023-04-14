https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدة-ياسينوفاتايا-في-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1075932538.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T23:24+0000
2023-04-14T23:24+0000
2023-04-14T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3469d61b15e4234788d228f4013122aa.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب عبر تلغرام: إنه "في الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني تونينكو وياسينوفاتايا، وجرى إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1075931640.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_889c2b45ffdcac0ee837d70276aaac7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
تابعنا عبر
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها 6 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان للمكتب عبر تلغرام: إنه "في الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني تونينكو وياسينوفاتايا، وجرى إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".
وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.