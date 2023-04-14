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البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدة-ياسينوفاتايا-في-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1075932538.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T23:24+0000
2023-04-14T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب عبر تلغرام: إنه "في الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني تونينكو وياسينوفاتايا، وجرى إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1075931640.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"

23:24 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها 6 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب عبر تلغرام: إنه "في الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني تونينكو وياسينوفاتايا، وجرى إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
22:15 GMT
وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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