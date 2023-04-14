https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1075931640.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أطلقت القوات الأوكرانية 23 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم إطلاق 108 قذيفة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T22:15+0000
2023-04-14T22:15+0000
2023-04-14T22:15+0000
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وحسبما ذكر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية على تطبيق تلغرام: "في الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الجمهورية عن 23 حالة لإطلاق النار من قبل قوات الجيش الأوكراني".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، قام العدو بتنفيذ تسعة هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا، نفذ عشر هجمات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى اتجاه ياسينوفاتا، نفذ بثلاث هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه فولنوفا، نفذ هجوما واحدا بالمدفعية عيار 155 ملم".وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الذخائر المطلقة بلغ 108 قطعة مختلفة، حيث تعرضت خمسة مناطق في الجمهورية للنيران، وهي غورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وفلاديميروفكا.ولفت ممثل جمهورية دونيتسك إلى تلقي تقارير في الـ24 ساعة الماضية عن وفاة أربعة مدنيين في ياسينوفاتا. فيما أصيب 11 مدنيًا بجروح متفاوتة الخطورة في ياسينوفاتا وبيسك في الأيام السابقة، وتم تسجيل 26 هجومًا من قوات الجيش الأوكراني في الأيام السابقة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تقصف-بالصواريخ-نقاط-انتشار-كتائب-أوكرانية-وألوية-الميكانيك-في-دونيتسك--1075887370.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أطلقت القوات الأوكرانية 23 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم إطلاق 108 قذيفة.
وحسبما ذكر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية على تطبيق تلغرام: "في الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الجمهورية عن 23 حالة لإطلاق النار من قبل قوات الجيش الأوكراني".
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، قام العدو بتنفيذ تسعة هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا، نفذ عشر هجمات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى اتجاه ياسينوفاتا، نفذ بثلاث هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه فولنوفا، نفذ هجوما واحدا بالمدفعية عيار 155 ملم".
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الذخائر المطلقة بلغ 108 قطعة مختلفة، حيث تعرضت خمسة مناطق في الجمهورية للنيران، وهي غورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وفلاديميروفكا.
ولفت ممثل جمهورية دونيتسك إلى تلقي تقارير في الـ24 ساعة الماضية عن وفاة أربعة مدنيين في ياسينوفاتا. فيما أصيب 11 مدنيًا بجروح متفاوتة الخطورة في ياسينوفاتا وبيسك في الأيام السابقة، وتم تسجيل 26 هجومًا من قوات الجيش الأوكراني في الأيام السابقة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.