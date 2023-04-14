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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تتقدم-في-غرب-أرتيوموفسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-1075907559.html
القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني
القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن قيام كتائب هجومية روسية بعمليات قتالية عالية الكثافة للاستيلاء على الأحياء في المناطق الغربية من مدينة أرتيوموفسك... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:28+0000
2023-04-14T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزراة اليوم الجمعة: "توفر وحدات القوات المحمولة جوا العاملة على الأجنحة الدعم لمفارز الهجوم وتمنع محاولات العدو لإيصال الذخيرة إلى المدينة وجلب الاحتياطيات.ونفذ طيران مجموعة قوات "الجنوب" لدعم الكتائب الهجومية بالمنطقة بالكامل 14 طلعة جوية، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 62 مهمة نارية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني- ليمان، هزمت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات العدو في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونابوبوفكا و وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أدت الضربات التي نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومارفوبول، وزاليزنيتشنو وكامينسكويه ونوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك ، بالقرب من قرية تشيرفونايا كرينيستا، في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومركبة قتالية وراجمة غراد ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230414/لافروف-روسيا-تأخذ-بالاعتبار-محاولات-الغرب-تشكيل-جبهة-ثانية-في-جورجيا-ومولدوفا-1075900005.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني

12:28 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من نوع "غفوزديكا" تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن قيام كتائب هجومية روسية بعمليات قتالية عالية الكثافة للاستيلاء على الأحياء في المناطق الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وأضافت الوزراة اليوم الجمعة: "توفر وحدات القوات المحمولة جوا العاملة على الأجنحة الدعم لمفارز الهجوم وتمنع محاولات العدو لإيصال الذخيرة إلى المدينة وجلب الاحتياطيات.
ونفذ طيران مجموعة قوات "الجنوب" لدعم الكتائب الهجومية بالمنطقة بالكامل 14 طلعة جوية، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 62 مهمة نارية.

وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 340 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات وراجمة "غراد" بالإضافة إلى مدفعي "دي-20" و"دي-30".

وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
لافروف: روسيا تأخذ بالاعتبار محاولات الغرب تشكيل "جبهة ثانية" في جورجيا ومولدوفا
10:39 GMT
وتم القضاء في هذا الاتجاه على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وعلى محور كراسني- ليمان، هزمت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات العدو في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونابوبوفكا و وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
أسطول المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يعلن رفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ... فيديو
08:27 GMT
تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين عسكريتين، ومدافع هاوتزر"دي-30".
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أدت الضربات التي نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومارفوبول، وزاليزنيتشنو وكامينسكويه ونوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه.
Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية
11:25 GMT
تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" في هذه المناطق.
بالإضافة إلى ذلك ، بالقرب من قرية تشيرفونايا كرينيستا، في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.
وعلى محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومركبة قتالية وراجمة غراد ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
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