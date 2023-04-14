https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تتقدم-في-غرب-أرتيوموفسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-1075907559.html

القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني

القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن قيام كتائب هجومية روسية بعمليات قتالية عالية الكثافة للاستيلاء على الأحياء في المناطق الغربية من مدينة أرتيوموفسك... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:28+0000

2023-04-14T12:28+0000

2023-04-14T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزراة اليوم الجمعة: "توفر وحدات القوات المحمولة جوا العاملة على الأجنحة الدعم لمفارز الهجوم وتمنع محاولات العدو لإيصال الذخيرة إلى المدينة وجلب الاحتياطيات.ونفذ طيران مجموعة قوات "الجنوب" لدعم الكتائب الهجومية بالمنطقة بالكامل 14 طلعة جوية، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 62 مهمة نارية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني- ليمان، هزمت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات العدو في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونابوبوفكا و وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أدت الضربات التي نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومارفوبول، وزاليزنيتشنو وكامينسكويه ونوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك ، بالقرب من قرية تشيرفونايا كرينيستا، في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومركبة قتالية وراجمة غراد ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

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روسيا, رصد عسكري