https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بضربة-واحدة-فيديو-1075890195.html
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير القوات الروسية للمدفعية البولندية "كراب" الذاتية الحركة التي يستخدمها مسلحون أوكرانيون. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T06:17+0000
2023-04-14T06:17+0000
2023-04-14T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef2dff7b0166d649ad8db7cc79437428.jpg
تم إخفاء موقع الطاقم، لكن المقاتلين الروس اكتشفوه بمساعدة طائرات مسيرة.تم استهداف طاقم العدو بالذخائر الموجهة بدقة، بعد العثور على الموقع، وتم تدمير "كراب" من الطلقة الأولى، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية M-777 في منطقة العمليات الخاصة. تم استخدام ذخيرة لانتسيت لهذا الغرض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير القوات الروسية للمدفعية البولندية "كراب" الذاتية الحركة التي يستخدمها مسلحون أوكرانيون.
تم إخفاء موقع الطاقم، لكن المقاتلين الروس اكتشفوه بمساعدة طائرات مسيرة.
تم استهداف طاقم العدو بالذخائر الموجهة بدقة، بعد العثور على الموقع، وتم تدمير "كراب" من الطلقة الأولى
، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية M-777 في منطقة العمليات الخاصة. تم استخدام ذخيرة لانتسيت لهذا الغرض.