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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بضربة-واحدة-فيديو-1075890195.html
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير القوات الروسية للمدفعية البولندية "كراب" الذاتية الحركة التي يستخدمها مسلحون أوكرانيون. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T06:17+0000
2023-04-14T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم إخفاء موقع الطاقم، لكن المقاتلين الروس اكتشفوه بمساعدة طائرات مسيرة.تم استهداف طاقم العدو بالذخائر الموجهة بدقة، بعد العثور على الموقع، وتم تدمير "كراب" من الطلقة الأولى، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية M-777 في منطقة العمليات الخاصة. تم استخدام ذخيرة لانتسيت لهذا الغرض.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو

06:17 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير القوات الروسية للمدفعية البولندية "كراب" الذاتية الحركة التي يستخدمها مسلحون أوكرانيون.
تم إخفاء موقع الطاقم، لكن المقاتلين الروس اكتشفوه بمساعدة طائرات مسيرة.
تم استهداف طاقم العدو بالذخائر الموجهة بدقة، بعد العثور على الموقع، وتم تدمير "كراب" من الطلقة الأولى، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية M-777 في منطقة العمليات الخاصة. تم استخدام ذخيرة لانتسيت لهذا الغرض.
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