https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تستهدف-93-وحدة-مدفعية-أوكرانية-خلال-اليوم-الماضي-1075911780.html
القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي
القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 93 وحدة مدفعية أوكرانية، والقوة البشرية ومعداتها العسكرية، في 136 منطقة مختلفة؛ وذلك خلال اليوم... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:37+0000
2023-04-14T13:37+0000
2023-04-14T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي، وقوات الصواريخ ووحدات تجمعات القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار؛ والقوة البشرية والمعدات، في 136 منطقة".يأتي ذلك في سياق مواصلة تصعيد القوات الروسية لعملياتها على محاور القتال كافة، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).كما تهدف العمليات إلى إزالة التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تتقدم-في-غرب-أرتيوموفسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-1075907559.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 93 وحدة مدفعية أوكرانية، والقوة البشرية ومعداتها العسكرية، في 136 منطقة مختلفة؛ وذلك خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي، وقوات الصواريخ ووحدات تجمعات القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار؛ والقوة البشرية والمعدات، في 136 منطقة".
يأتي ذلك في سياق مواصلة تصعيد القوات الروسية لعملياتها على محاور القتال كافة، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
كما تهدف العمليات إلى إزالة التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.