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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تستهدف-93-وحدة-مدفعية-أوكرانية-خلال-اليوم-الماضي-1075911780.html
القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي
القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 93 وحدة مدفعية أوكرانية، والقوة البشرية ومعداتها العسكرية، في 136 منطقة مختلفة؛ وذلك خلال اليوم... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:37+0000
2023-04-14T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي، وقوات الصواريخ ووحدات تجمعات القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار؛ والقوة البشرية والمعدات، في 136 منطقة".يأتي ذلك في سياق مواصلة تصعيد القوات الروسية لعملياتها على محاور القتال كافة، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).كما تهدف العمليات إلى إزالة التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تتقدم-في-غرب-أرتيوموفسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-1075907559.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي

13:37 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 93 وحدة مدفعية أوكرانية، والقوة البشرية ومعداتها العسكرية، في 136 منطقة مختلفة؛ وذلك خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي، وقوات الصواريخ ووحدات تجمعات القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار؛ والقوة البشرية والمعدات، في 136 منطقة".
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تتقدم في غرب أرتيوموفسك وتقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني
12:28 GMT
يأتي ذلك في سياق مواصلة تصعيد القوات الروسية لعملياتها على محاور القتال كافة، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
كما تهدف العمليات إلى إزالة التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
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