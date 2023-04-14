https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تستهدف-93-وحدة-مدفعية-أوكرانية-خلال-اليوم-الماضي-1075911780.html

القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي

القوات الروسية تستهدف 93 وحدة مدفعية أوكرانية خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 93 وحدة مدفعية أوكرانية، والقوة البشرية ومعداتها العسكرية، في 136 منطقة مختلفة؛ وذلك خلال اليوم... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T13:37+0000

2023-04-14T13:37+0000

2023-04-14T13:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي، وقوات الصواريخ ووحدات تجمعات القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار؛ والقوة البشرية والمعدات، في 136 منطقة".يأتي ذلك في سياق مواصلة تصعيد القوات الروسية لعملياتها على محاور القتال كافة، لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).كما تهدف العمليات إلى إزالة التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تتقدم-في-غرب-أرتيوموفسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-1075907559.html

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رصد عسكري