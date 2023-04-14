عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تقصف-بالصواريخ-نقاط-انتشار-كتائب-أوكرانية-وألوية-الميكانيك-في-دونيتسك--1075887370.html
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
قصفت قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، نقطة انتشار مؤقتة للواء ميكانيك الثامن والعشرين للجيش الأوكراني بمنطقة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T02:19+0000
2023-04-14T02:27+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_76a517a30b38210ef4ea19299ee6610b.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية كونستانتينوفكا، بضربات وحدة الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للواء الآلي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية. على محور أفدييفكا بمنطقة قرية كارلوفكا، دمر رجال المدفعية من وحدة الميكانيك التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة العدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/-الدفاع-الروسية-تدمير-3-معاقل-سرايا-أوكرانية-بمنطقة-زفانوفكا-قي-دونيتسك--1075887201.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_1deb5b3a1f4b075e9f65669c15ac008e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك

02:19 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبرTelegram
قصفت قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، نقطة انتشار مؤقتة للواء ميكانيك الثامن والعشرين للجيش الأوكراني بمنطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة أخرة لكتيبة معادية على محور أفديفسكي في منطقة كارلوفكا.
موسكو – سبوتنيك. وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية كونستانتينوفكا، بضربات وحدة الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للواء الآلي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية. على محور أفدييفكا بمنطقة قرية كارلوفكا، دمر رجال المدفعية من وحدة الميكانيك التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة العدو".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 3 معاقل سرايا أوكرانية بمنطقة زفانوفكا قي دونيتسك
02:06 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала