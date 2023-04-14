https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تقصف-بالصواريخ-نقاط-انتشار-كتائب-أوكرانية-وألوية-الميكانيك-في-دونيتسك--1075887370.html
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
قصفت قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، نقطة انتشار مؤقتة للواء ميكانيك الثامن والعشرين للجيش الأوكراني بمنطقة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T02:19+0000
2023-04-14T02:19+0000
2023-04-14T02:27+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية كونستانتينوفكا، بضربات وحدة الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للواء الآلي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية. على محور أفدييفكا بمنطقة قرية كارلوفكا، دمر رجال المدفعية من وحدة الميكانيك التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة العدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/-الدفاع-الروسية-تدمير-3-معاقل-سرايا-أوكرانية-بمنطقة-زفانوفكا-قي-دونيتسك--1075887201.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
02:19 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
قصفت قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، نقطة انتشار مؤقتة للواء ميكانيك الثامن والعشرين للجيش الأوكراني بمنطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة أخرة لكتيبة معادية على محور أفديفسكي في منطقة كارلوفكا.
موسكو – سبوتنيك
. وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية كونستانتينوفكا، بضربات وحدة الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للواء الآلي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية. على محور أفدييفكا بمنطقة قرية كارلوفكا، دمر رجال المدفعية من وحدة الميكانيك التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة العدو".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.