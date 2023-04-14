https://sputnikarabic.ae/20230414/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-تصدير-سبائك-النحاس-من-دونيتسك-إلى-الصين-1075909495.html

الكرملين يعلق على مزاعم تصدير سبائك النحاس من دونيتسك إلى الصين

الكرملين يعلق على مزاعم تصدير سبائك النحاس من دونيتسك إلى الصين

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم بشأن تصدير سبائك النحاس من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الصين، مؤكدا أن الكرملين... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:55+0000

2023-04-14T12:55+0000

2023-04-14T12:55+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على طلب للتعليق على الأنباء التي تفيد بأن الصين استوردت سبائك النحاس من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأشهر القليلة الماضية: "لا نعرف مدى صحة هذه الأنباء، ولا نعرف على ماذا تستند، ولا نعرف من أين تم الحصول على هذه المعلومات وليس لدينا مثل هذه المعلومات".في وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن بيانات الجمارك الروسية، أن شركة صينية "كوجو نوفا" للاستيراد والتصدير، اشترت نحو 3220 طنا من السبائك النحاسية بقيمة 7.4 مليون دولار من مصنع "ديبالتسيفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تخضع لعقوبات غربية.ويأتي ذلك في ضوء زيادة ضغوط العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا؛ بالإضافة إلى ممارسة مختلف أنواع ضغوط لإخضاع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات إلى إرادة واشنطن.ولفتت "رويترز" بهذا الخصوص إلى أن الصين لم تفرض أي قيود على التجارة مع روسيا؛ لكن الولايات المتحدة هددت بإدراج الشركات في جميع أنحاء العالم التي قد تنتهك العقوبات الأمريكية في في "القائمة السوداء".كما حذرت واشنطن بكين من إمداد موسكو بالسلع المحظورة بموجب قواعد التصدير الأمريكية.

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