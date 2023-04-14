https://sputnikarabic.ae/20230414/الكويت-استئناف-العلاقات-القطرية-البحرينية-يجسد-لم-الشمل-الخليجي-ويعزز-المسيرة-1075931521.html
الكويت: استئناف العلاقات القطرية البحرينية يجسد لم الشمل الخليجي ويعزز المسيرة
الكويت: استئناف العلاقات القطرية البحرينية يجسد لم الشمل الخليجي ويعزز المسيرة
رحبت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، بالاتفاق الذي تم بين البحرين وقطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T21:57+0000
2023-04-14T21:57+0000
2023-04-14T21:57+0000
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وأكدت الوزارة في بيان "أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة" وفقا لصحيفة الأنباء.وكانت الدوحة والمنامة أعلنتا في بيان إعادة العلاقات بينهما.وجاء في البيان الذي نشرته وكالتا الأنباء البحرينية (بنا) والقطرية (قنا) إن لجنة المتابعة البحرينية ـ القطرية عقدت اجتماعها الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول.
https://sputnikarabic.ae/20230414/رئيس-لجنة-الخدمات-في-برلمان-البحرين-خطوات-مرتقبة-مع-قطر-بعد-إعادة-العلاقات-1075923773.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, البحرين, قطر, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, البحرين, قطر, أخبار الكويت اليوم
الكويت: استئناف العلاقات القطرية البحرينية يجسد لم الشمل الخليجي ويعزز المسيرة
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رحبت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، بالاتفاق الذي تم بين البحرين وقطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين.
وأكدت الوزارة في بيان "أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة" وفقا لصحيفة الأنباء
.
وكانت الدوحة والمنامة أعلنتا في بيان إعادة العلاقات بينهما
.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالتا الأنباء البحرينية (بنا) والقطرية (قنا) إن لجنة المتابعة البحرينية ـ القطرية عقدت اجتماعها الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول.