https://sputnikarabic.ae/20230414/الكويت-استئناف-العلاقات-القطرية-البحرينية-يجسد-لم-الشمل-الخليجي-ويعزز-المسيرة-1075931521.html

الكويت: استئناف العلاقات القطرية البحرينية يجسد لم الشمل الخليجي ويعزز المسيرة

الكويت: استئناف العلاقات القطرية البحرينية يجسد لم الشمل الخليجي ويعزز المسيرة

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، بالاتفاق الذي تم بين البحرين وقطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T21:57+0000

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وأكدت الوزارة في بيان "أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة" وفقا لصحيفة الأنباء.وكانت الدوحة والمنامة أعلنتا في بيان إعادة العلاقات بينهما.وجاء في البيان الذي نشرته وكالتا الأنباء البحرينية (بنا) والقطرية (قنا) إن لجنة المتابعة البحرينية ـ القطرية عقدت اجتماعها الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول.

https://sputnikarabic.ae/20230414/رئيس-لجنة-الخدمات-في-برلمان-البحرين-خطوات-مرتقبة-مع-قطر-بعد-إعادة-العلاقات-1075923773.html

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