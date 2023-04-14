https://sputnikarabic.ae/20230414/المئات-يتظاهرون-في-باريس-احتجاجا-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-الذي-اعتمده-ماكرون-فيديو-1075924731.html
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتجمع مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اعتمدته... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:48+0000
2023-04-14T17:48+0000
2023-04-14T17:48+0000
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وأكد قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في الأيام القليلة المقبلة.وفي وقت سابق اليوم، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على رفع سن التقاعد إلى 64 ورفض الدعوات لإجراء استفتاء حول هذه المسألة.وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع ويعلن رسميا، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد.وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس: "سيوقع الرئيس إيمانويل ماكرون ويعلن، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستوري عليه".ويمثل قرار المجلس الدستوري انتصارا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أحد أهم الإصلاحات الرئيسية لولايته الثانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتجمع مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية.
وأكد قصر الإليزيه
، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في الأيام القليلة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على رفع سن التقاعد إلى 64 ورفض الدعوات لإجراء استفتاء حول هذه المسألة.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع ويعلن رسميا، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس: "سيوقع الرئيس إيمانويل ماكرون ويعلن، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد
، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستوري عليه".
ويمثل قرار المجلس الدستوري انتصارا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أحد أهم الإصلاحات الرئيسية لولايته الثانية.