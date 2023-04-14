عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/المئات-يتظاهرون-في-باريس-احتجاجا-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-الذي-اعتمده-ماكرون-فيديو-1075924731.html
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتجمع مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اعتمدته... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:48+0000
2023-04-14T17:48+0000
نادي الفيديو
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075924574_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d2d2a069d530ab4f5d2ed989fb805a74.jpg
وأكد قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في الأيام القليلة المقبلة.وفي وقت سابق اليوم، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على رفع سن التقاعد إلى 64 ورفض الدعوات لإجراء استفتاء حول هذه المسألة.وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع ويعلن رسميا، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد.وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس: "سيوقع الرئيس إيمانويل ماكرون ويعلن، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستوري عليه".ويمثل قرار المجلس الدستوري انتصارا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أحد أهم الإصلاحات الرئيسية لولايته الثانية.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075924574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a216cfbb7d8086fc1aa6b76010e358de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن

المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو

17:48 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISمئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023
مئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
مئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
تابعنا عبرTelegram
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتجمع مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية.
وأكد قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في الأيام القليلة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على رفع سن التقاعد إلى 64 ورفض الدعوات لإجراء استفتاء حول هذه المسألة.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع ويعلن رسميا، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس: "سيوقع الرئيس إيمانويل ماكرون ويعلن، خلال 24 ساعة، قانون إصلاح نظام التقاعد، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستوري عليه".
ويمثل قرار المجلس الدستوري انتصارا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أحد أهم الإصلاحات الرئيسية لولايته الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала