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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/المجر-الصراع-في-أوكرانيا-ينتهي-عندما-تتوقف-أمريكا-وأوروبا-عن-دعمه-1075893302.html
المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية، وبمجرد أن تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمها، سينتهي الصراع. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:29+0000
2023-04-14T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
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وقال أوربان لراديو "كوسوث": "في الواقع، أوكرانيا بلد غير موجود ماليًا. الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية ضخم، وهو أمر مفهوم تمامًا بسبب الحرب. من الواضح أن أوكرانيا لا تستطيع تمويل نفسها. السؤال هو ما إذا كنا ندعم أوكرانيا. وفي اللحظة التي تجيب فيها أمريكا وأوروبا بـ "لا" عن هذا السؤال، ستنتهي الحرب".وأشار أوربان إلى أن المجر تشارك أيضا في تمويل أوكرانيا من خلال الميزانيات العامة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك، فإن وضع الأقلية المجرية في ما وراء الكربات يتدهور باستمرار.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بضربة-واحدة-فيديو-1075890195.html
المجر
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روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر

المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه

07:29 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية، وبمجرد أن تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمها، سينتهي الصراع.
وقال أوربان لراديو "كوسوث": "في الواقع، أوكرانيا بلد غير موجود ماليًا. الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية ضخم، وهو أمر مفهوم تمامًا بسبب الحرب. من الواضح أن أوكرانيا لا تستطيع تمويل نفسها. السؤال هو ما إذا كنا ندعم أوكرانيا. وفي اللحظة التي تجيب فيها أمريكا وأوروبا بـ "لا" عن هذا السؤال، ستنتهي الحرب".

وأضاف أوربان: "نحن ندفع المعاشات الأوكرانية، ونحافظ على مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم. وهذه مبالغ ضخمة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات، والتي يفتقر إليها الاقتصاد الأوروبي. ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".

وأشار أوربان إلى أن المجر تشارك أيضا في تمويل أوكرانيا من خلال الميزانيات العامة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك، فإن وضع الأقلية المجرية في ما وراء الكربات يتدهور باستمرار.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر المدفع البولندي "كراب" بضربة واحدة... فيديو
06:17 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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