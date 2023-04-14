https://sputnikarabic.ae/20230414/المجر-الصراع-في-أوكرانيا-ينتهي-عندما-تتوقف-أمريكا-وأوروبا-عن-دعمه-1075893302.html
المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية، وبمجرد أن تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمها، سينتهي الصراع. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:29+0000
2023-04-14T07:29+0000
2023-04-14T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
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وقال أوربان لراديو "كوسوث": "في الواقع، أوكرانيا بلد غير موجود ماليًا. الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية ضخم، وهو أمر مفهوم تمامًا بسبب الحرب. من الواضح أن أوكرانيا لا تستطيع تمويل نفسها. السؤال هو ما إذا كنا ندعم أوكرانيا. وفي اللحظة التي تجيب فيها أمريكا وأوروبا بـ "لا" عن هذا السؤال، ستنتهي الحرب".وأشار أوربان إلى أن المجر تشارك أيضا في تمويل أوكرانيا من خلال الميزانيات العامة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك، فإن وضع الأقلية المجرية في ما وراء الكربات يتدهور باستمرار.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230414/القوات-الروسية-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بضربة-واحدة-فيديو-1075890195.html
المجر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
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صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية، وبمجرد أن تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمها، سينتهي الصراع.
وقال أوربان لراديو "كوسوث": "في الواقع، أوكرانيا بلد غير موجود ماليًا. الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية ضخم، وهو أمر مفهوم تمامًا بسبب الحرب. من الواضح أن أوكرانيا لا تستطيع تمويل نفسها. السؤال هو ما إذا كنا ندعم أوكرانيا. وفي اللحظة التي تجيب فيها أمريكا وأوروبا بـ "لا" عن هذا السؤال، ستنتهي الحرب".
وأضاف أوربان: "نحن ندفع المعاشات الأوكرانية، ونحافظ على مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم. وهذه مبالغ ضخمة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات، والتي يفتقر إليها الاقتصاد الأوروبي. ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".
وأشار أوربان إلى أن المجر تشارك أيضا في تمويل أوكرانيا من خلال الميزانيات العامة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك، فإن وضع الأقلية المجرية في ما وراء الكربات يتدهور باستمرار.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.