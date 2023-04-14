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https://sputnikarabic.ae/20230414/الولايات-المتحدة-تختبر-نظام-دفاع-جوي-ليزري-لتدمير-الطائرات-المسيرة-1075898177.html
الولايات المتحدة تختبر نظام دفاع جوي ليزري لتدمير الطائرات المسيرة
الولايات المتحدة تختبر نظام دفاع جوي ليزري لتدمير الطائرات المسيرة
اختبر الجيش الأمريكي بنجاح نموذجًا أوليًا لنظام دفاع جوي ليزري قصير المدى مصمم لتدمير الطائرات المسيرة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:27+0000
2023-04-14T09:27+0000
رصد عسكري
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نقلت وكالات غربية عن روبرت راش، رئيس مكتب القدرات المعجلة والتقنيات الحرجة في الجيش الأمريكي: "تناثرت الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في حقل التدريب... في ولاية أريزونا، أثناء إطلاق النار الحي من نماذج أولية من نظام دفاع جوي قصير المدى يعتمد على (ناقلات الأفراد المدرعة) سترايكر مع ليزر بقوة 50 كيلووات.كما أوضح أنه تم إجراء اختبارات الليزر المختار لتجهيز مركبات Stryker القتالية في حقل التدريب يوما الكبير في أريزونا.وتابع راش إن الليزر جيد في إسقاط الطائرات المسيرة، لكن لا تزال هناك بعض الصعوبات في ضرب الصواريخ، وكذلك قذائف المدفعية والهاون، وفقا لموقع "ديفينس نيوز".وأشار إلى إن تكلفة تطوير أنظمة الدفاع الجوي هذه مرتفعة للغاية، لكن طلقة واحدة منها أرخص بكثير من استخدام القذائف التقليدية.وفقًا للموقع، حصل الجيش الأمريكي على أول نموذجين أوليين من نظام الليزر Directed Energy Maneuver-SHORADبعد الاختبار في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر تسليم نموذجين آخرين لاحقًا. كما تم التأكيد على أن الجيش سيستمر في إجراء الاختبارات في عام 2023، وبعد ذلك سيبدأ في تطوير تكتيكات وتقنيات لاستخدام الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-تنشئ-أنظمة-مضادة-للأقمار-الصناعية-تعتمد-على-مقاتلات-ميغ-31-وإيل76--1075636557.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

الولايات المتحدة تختبر نظام دفاع جوي ليزري لتدمير الطائرات المسيرة

09:27 GMT 14.04.2023
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© US Air Force / Joe Davila
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اختبر الجيش الأمريكي بنجاح نموذجًا أوليًا لنظام دفاع جوي ليزري قصير المدى مصمم لتدمير الطائرات المسيرة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام.
نقلت وكالات غربية عن روبرت راش، رئيس مكتب القدرات المعجلة والتقنيات الحرجة في الجيش الأمريكي: "تناثرت الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في حقل التدريب... في ولاية أريزونا، أثناء إطلاق النار الحي من نماذج أولية من نظام دفاع جوي قصير المدى يعتمد على (ناقلات الأفراد المدرعة) سترايكر مع ليزر بقوة 50 كيلووات.
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
روسيا تطور أنظمة مضادة للأقمار الصناعية تعتمد على الليزر
7 أبريل, 09:32 GMT
كما أوضح أنه تم إجراء اختبارات الليزر المختار لتجهيز مركبات Stryker القتالية في حقل التدريب يوما الكبير في أريزونا.
وتابع راش إن الليزر جيد في إسقاط الطائرات المسيرة، لكن لا تزال هناك بعض الصعوبات في ضرب الصواريخ، وكذلك قذائف المدفعية والهاون، وفقا لموقع "ديفينس نيوز".
وأشار إلى إن تكلفة تطوير أنظمة الدفاع الجوي هذه مرتفعة للغاية، لكن طلقة واحدة منها أرخص بكثير من استخدام القذائف التقليدية.
وفقًا للموقع، حصل الجيش الأمريكي على أول نموذجين أوليين من نظام الليزر Directed Energy Maneuver-SHORADبعد الاختبار في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر تسليم نموذجين آخرين لاحقًا. كما تم التأكيد على أن الجيش سيستمر في إجراء الاختبارات في عام 2023، وبعد ذلك سيبدأ في تطوير تكتيكات وتقنيات لاستخدام الأسلحة.
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