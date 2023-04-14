https://sputnikarabic.ae/20230414/اليابان-توافق-على-بناء-أول-كازينو-في-البلاد-لماذا-كانت-المقامرة-محظورة-وسمح-بها-الآن-وبشروط؟-1075917946.html

اليابان توافق على بناء أول كازينو في البلاد.. لماذا كانت المقامرة محظورة وسمح بها الآن وبشروط؟

اليابان توافق على بناء أول كازينو في البلاد.. لماذا كانت المقامرة محظورة وسمح بها الآن وبشروط؟

وافقت اليابان، اليوم الجمعة، على خطة مثيرة للجدل لبناء أول كازينو في البلاد. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T15:19+0000

2023-04-14T15:19+0000

2023-04-14T15:19+0000

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وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن مجمع الكازينو سيعزز التنمية في منطقة أوساكا الأوسع، و"يصبح قاعدة سياحية ستنشر سحر اليابان إلى العالم"، بحسب قوله.من ناحيته، أشار وزير السياحة والبنية التحتية في اليابان، تيتسو سايتو، إلى أن عرض المدينة تمت الموافقة عليه بعد "فحص كاف من وجهات نظر مختلفة".وسيشمل مجمع الكازينو الجديد، مطاعم ومتاجر ومرافق ترفيهية كجزء من "منتجع متكامل"، سيتم بناؤه في مدينة أوساكا الساحلية الغربية، بعد أن ضغط كبار السياسيين لتشييده، ورفضوا مطالب بإجراء استفتاء محلي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وإلى جانب الكازينو، سيشمل المجمع - الذي سيتم بناؤه على جزيرة يوميشيما الاصطناعية - فندقا وقاعة مؤتمرات دولية، ومرافق للمعارض ومسرح.وتأمل السلطات في أوساكا أن يكتمل مشروع أول كازينو في اليابان مع حلول عام 2029، بتكلفة أولية تبلغ 12 مليار دولار أمريكي.وذكرت تقارير إعلامية أن أول كازينو في اليابان ستديره الوحدة اليابانية التابعة لشركة "منتجعات إم جي إم" و"أوريكس" العالمية، وهي شركة خدمات مالية، إلى جانب نحو 20 شركة محلية.من المتوقع أن يستخدم المجمع ما يصل إلى 20 مليون زائر من اليابان وخارجها كل عام، مما يولد مبيعات تصل إلى 4 مليار دولار، 80% منها سيأتي مباشرة من الكازينوهات.سر حظر المقامرة في اليابانتأتي الموافقة على بناء أول كازينو في اليابان، بعد عقود من الجدل الذي أذكته مخاوف من أن زيادة الإنفاق السياحي قد تتضرر، بسبب زيادة إدمان القمار.وفي رسالة مفتوحة إلى المسؤولين الحكوميين، عبّرت مجموعات دعم إدمان القمار عن أن لديها "مخاوف جسيمة" بشأن مشروع أول كازينو، مشيرين إلى تلقيهم زيادة في طلبات المساعدة من الشباب الذين أصبحوا مدمنين على المقامرة عبر الإنترنت.وكانت اليابان، التي كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يحظر الكازينوهات، أقرّت تشريعا في عام 2016 يمهّد الطريق لجعل هذه الصناعة قانونية، مع قيام البرلمان الياباني لاحقا بسن قانون للسماح ببناء منتجعات متكاملة.وفي استطلاع على مستوى البلاد بعد تمرير قانون 2018، عارض 64.8% من المشاركين خطط بناء الكازينوهات، بينما أيدها 27.6%.ووجد استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي" للأعمال في شهر نيسان/ أبريل الجاري، أن 45% من سكان أوساكا يؤيدون استضافة المنتجع، مقابل 38% رافضين له.فيما وجد استطلاع حكومي أجري في عام 2021، أن 2.8 مليون شخص - حوالي 2.2 % من السكان - تأثروا بإدمان القمار.شروط ترخيص أول كازينو يابانيولمعالجة هذه المخاوف، فقد وضعت الحكومة اليابانية شروطا لترخيص أول كازينو لديها، وهي أن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار. كما ذكر مسؤول في أوساكا أنه سيتعيّن على المواطنين اليابانيين دفع رسوم قدرها 6000 ين لكل 24 ساعة يقضونها داخل الكازينو، مع تخصيص جزء من الرسوم لتدابير إدمان المقامرة.كما أنه سيكون هناك حد أقصى لعدد زيارات المقامرين اليابانيين، ويمكن لأفراد الأسرة أن يطلبوا منع أحد الأقارب من استخدام الكازينوهات.وتعد اليابان دولة من المقامرين المتحمسين، إذ تجني سباقات الخيول والقوارب السريعة والدراجات النارية ودراجات كيرين في البلاد، معا ما يعادل مليارات الدولارات سنويا.

https://sputnikarabic.ae/20210828/الرئيس-الفلبيني-يرفع-الحظر-عن-كازينوهات-القمار-لتوليد-ضرائب-لمواجهة-كورونا-1049964675.html

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