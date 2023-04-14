https://sputnikarabic.ae/20230414/امرأة-عمرها-92-عاما-تعيش-في-قرية-مهجورة-بانتظار-ابنها-المفقود-منذ-30-عاما-فيديو-1075924076.html
امرأة عمرها 92 عاما تعيش في قرية مهجورة بانتظار ابنها المفقود منذ 30 عاما... فيديو
امرأة عمرها 92 عاما تعيش في قرية مهجورة بانتظار ابنها المفقود منذ 30 عاما... فيديو
أثارت امرأة مسنة مشاعر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانتظارها عودة نجلها إليها في قرية مهجورة، الذي فُقد منذ سنوات طويلة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:28+0000
2023-04-14T17:28+0000
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وتعيش باتسمات سعيدوفا (92 عاما) بمفردها في قرية أموشي الداغتستانية الجبلية، ولا تريد مغادرة منزلها قط، أملا في استقبال نجلها مرة أخرى، الذي فقد قبل 30 عاما.ومنذ سبعينيات القرن الماضي، رفضت باتسمات سعيدوفا أن تنتقل مع سكان قرية أموشي إلى قرية جديدة فوق الجبل، بعد أن قررت عدم التخلي عن موطنها الأصلي، ومنذ وفاة زوجها في عام 1992 تُركت وحيدة في القرية.وعلى الرغم تقدمها في العمر، إلا أن سعيدوفا تتمتع بصحة جيدة، وتدير أمورها بمفردها، ولا تذهب إلى الأطباء، وتكتفي بتناول الأدوية فقط وتصلي وتصوم. وتحب سعيدوفا تربية الحيوانات الأليفة، وأكثر ما يزعجها هو عدم مكوث أحفادها معها طوال الوقت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
امرأة عمرها 92 عاما تعيش في قرية مهجورة بانتظار ابنها المفقود منذ 30 عاما... فيديو
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أثارت امرأة مسنة مشاعر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانتظارها عودة نجلها إليها في قرية مهجورة، الذي فُقد منذ سنوات طويلة.
وتعيش باتسمات سعيدوفا (92 عاما) بمفردها في قرية أموشي الداغتستانية الجبلية، ولا تريد مغادرة منزلها قط، أملا في استقبال نجلها مرة أخرى، الذي فقد قبل 30 عاما.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، رفضت باتسمات سعيدوفا أن تنتقل مع سكان قرية أموشي إلى قرية جديدة فوق الجبل، بعد أن قررت عدم التخلي عن موطنها الأصلي، ومنذ وفاة زوجها في عام 1992 تُركت وحيدة في القرية.
وعلى الرغم تقدمها في العمر، إلا أن سعيدوفا تتمتع بصحة جيدة، وتدير أمورها بمفردها، ولا تذهب إلى الأطباء، وتكتفي بتناول الأدوية فقط وتصلي وتصوم.
وتحب سعيدوفا تربية الحيوانات الأليفة، وأكثر ما يزعجها هو عدم مكوث أحفادها معها طوال الوقت.