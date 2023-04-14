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https://sputnikarabic.ae/20230414/بايدن-يطلب-من-المخابرات-الأمريكية-حماية-البيانات-السرية-لتجنب-تكرار-التسريبات-1075924228.html
بايدن يطلب من المخابرات الأمريكية حماية البيانات السرية لتجنب تكرار التسريبات
بايدن يطلب من المخابرات الأمريكية حماية البيانات السرية لتجنب تكرار التسريبات
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعليمات للجيش وأجهزة المخابرات باتخاذ خطوات لحماية البيانات الحساسة لتجنب تكرار التسريبات، بحسب بيان لرئيس الدولة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:24+0000
2023-04-14T17:24+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن: "إنني أثني على سلطات إنفاذ القانون لإجراءاتها السريعة في التحقيق والرد على التوزيع الأخير لوثائق حكومية أمريكية سرية".وختم بايدن: "فريق الأمن القومي لدينا ينسق عن كثب تحركاته مع حلفائنا وشركائنا".واعتبر مدير مؤسسة "فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة" في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليوف، اليوم الجمعة، أن عنصر الحرس الوطني، الذي تم توقيفه مؤخرا، على خلفية نشر وثائق سرية للبنتاغون، يمكن أن يتم استغلاله عمدا، ككبش فداء، وتحميله مسؤولية التسريبات.وقال روغوليوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي إحساس بأنهم اختاروا شخصا يقوم بأداء دور الجاني البديل [كبش الفداء]. وهذا سوف يخضع الآن للمحاكمة. كما أن هناك احتمال أن يتم توريطه، واستغلاله لمصلحتهم الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-تسريب-وثائق-البنتاغون-السرية-حدث-من-قاعدة-عسكرية-أمريكية--1075842858.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يطلب من المخابرات الأمريكية حماية البيانات السرية لتجنب تكرار التسريبات

17:24 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watsonرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ،
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعليمات للجيش وأجهزة المخابرات باتخاذ خطوات لحماية البيانات الحساسة لتجنب تكرار التسريبات، بحسب بيان لرئيس الدولة نشره البيت الأبيض.
وقال بايدن: "إنني أثني على سلطات إنفاذ القانون لإجراءاتها السريعة في التحقيق والرد على التوزيع الأخير لوثائق حكومية أمريكية سرية".
وطبقاً لبايدن، فقد أصدر تعليماته للجيش والمخابرات الأمريكية "باتخاذ خطوات لمزيد من الحماية والحد من توزيع البيانات السرية للحكومة الأمريكية".
وختم بايدن: "فريق الأمن القومي لدينا ينسق عن كثب تحركاته مع حلفائنا وشركائنا".
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الكشف عن المسؤول عن تسريب وثائق البنتاغون السرية
أمس, 03:59 GMT
واعتبر مدير مؤسسة "فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة" في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليوف، اليوم الجمعة، أن عنصر الحرس الوطني، الذي تم توقيفه مؤخرا، على خلفية نشر وثائق سرية للبنتاغون، يمكن أن يتم استغلاله عمدا، ككبش فداء، وتحميله مسؤولية التسريبات.
وقال روغوليوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي إحساس بأنهم اختاروا شخصا يقوم بأداء دور الجاني البديل [كبش الفداء]. وهذا سوف يخضع الآن للمحاكمة. كما أن هناك احتمال أن يتم توريطه، واستغلاله لمصلحتهم الخاصة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
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