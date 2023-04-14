https://sputnikarabic.ae/20230414/بدء-تصميم-أول-محرك-طائرة-يعمل-بالكهرباء-في-روسيا-1075886644.html
بدء تصميم أول محرك طائرة يعمل بالكهرباء في روسيا
بدء تصميم أول محرك طائرة يعمل بالكهرباء في روسيا
بدأ إنشاء أول محرك طائرة يعمل بالكهرباء بالكامل في روسيا، والذي سيُستخدم في طائرات الركاب والطائرات المسيرة الثقيلة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T01:06+0000
2023-04-14T01:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس العلمي والفني لشركة "إكوليبري" المطورة، اليكسي روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "يعد المحرك الكهربائي "إي إم-01" الذين تُصنعه شركة "إكوليبري" نموذجًا للمحرك الأول من عائلة محركات الطائرات من الجيل الجديد. هذا النوع من المحركات يُخطط لاستخدامه لإنشاء طائرات ركاب كهربائية، بما فيها مركبات الإقلاع والهبوط العمودي، كما للطائرات المسيرة".وأضاف روغوزين: "بالإضافة إلى ذلك، نفترض أن هذه المجموعة من التقنيات قد تكون مطلوبة في المستقبل في صناعة السيارات وبناء السفن".ولفت روغوزين، إلى أنه من المقرر أن يتم تسجيل المحرك وفقًا لمتطلبات وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية ولوائح الطيران الدولية.وأشار رئيس المجلس العلمي والفني للشركة إلى أن الميزة الرئيسية للمحرك الكهربائي "إي إم-01" هي الحركة الكهربائية مع ناقل حركة بدون تروس، مما يسمح بزيادة ميزاته الطاقية والموثوقية وعمر الخدمة لمحرك الطائرة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بدء تصميم أول محرك طائرة يعمل بالكهرباء في روسيا
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حصري
بدأ إنشاء أول محرك طائرة يعمل بالكهرباء بالكامل في روسيا، والذي سيُستخدم في طائرات الركاب والطائرات المسيرة الثقيلة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس المجلس العلمي والفني لشركة "إكوليبري" المطورة، اليكسي روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "يعد المحرك الكهربائي "إي إم-01" الذين تُصنعه شركة "إكوليبري" نموذجًا للمحرك الأول من عائلة محركات الطائرات من الجيل الجديد. هذا النوع من المحركات يُخطط لاستخدامه لإنشاء طائرات ركاب كهربائية، بما فيها مركبات الإقلاع والهبوط العمودي، كما للطائرات المسيرة".
وأضاف روغوزين: "بالإضافة إلى ذلك، نفترض أن هذه المجموعة من التقنيات قد تكون مطلوبة في المستقبل في صناعة السيارات وبناء السفن".
ولفت روغوزين، إلى أنه من المقرر أن يتم تسجيل المحرك وفقًا لمتطلبات وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية
ولوائح الطيران الدولية.
وأشار رئيس المجلس العلمي والفني للشركة إلى أن الميزة الرئيسية للمحرك الكهربائي "إي إم-01" هي الحركة الكهربائية مع ناقل حركة بدون تروس، مما يسمح بزيادة ميزاته الطاقية والموثوقية وعمر الخدمة لمحرك الطائرة.