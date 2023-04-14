https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-زيارات-متكررة-بين-القاهرة-وأنقرة-آفاق-التطبيع-وانعكاساتها--1075906891.html

بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة... آفاق التطبيع وانعكاساتها

بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة... آفاق التطبيع وانعكاساتها

زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة بحث فيها المسؤولون سبل إنهاء جميع الخلافات العالقة التي تسببت على مدار عقد ماضٍ في توتر العلاقة بين مصر وتركيا. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

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بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة.. آفاق التطبيع وانعكاساتها بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة.. آفاق التطبيع وانعكاساتها

وزيرا الخارجية في البلدين اتفقا على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، والتحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، شدد على أن التعاون مع مصر مهم لاستقرار المنطقة، خاصة في الملف الليبي الذي يتطلع الجانبان لإنهائه من خلال التعاون بينهما، وكذلك إحياء العملية السياسية في سوريا، مع التأكيد على حماية أمن تركيا وإنهاء ما اعتبره إرهابا ضدها.ولفت إلى وجود مجموعة من الثوابت والمرتكزات يجب تحقيقها في عدة ملفات بين البلدين خاصة وأن التوتر بعد 2013 كان من الصعب تجاوزه، ولذلك من المهم حلحلة الملفات العالقة، وتجاوز الصعوبات، ومن ثم الحديث عن تطبيع العلاقات بشكل كامل.وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بموقف أحادي بل هي جملة ملفات يتباحث فيها الوزيران من خلال محددات ارتقاء ثنائية وعلى مستوى أوسع يشمل الجانب الإقليمي.وذكر أن أهم عنصر يخيم على العلاقات الثنائية هو الملف الاقتصادي، فالطرفان يسعيان لتوسيع الاستثمارات والتبادل التجاري. وشدد على أن الملف الليبي سيطغى على المحادثات لأنه الأكثر تعقيدا وصعوبة ويحتاج إلى جهد أكبر من الجانبين.واعتبر أن البلدين لهما مكانة في المنطقة، وجاء هذا التوجه انعكاسا للمناخ الدولي وتحقيق الصين وروسيا المصالحة السعودية الإيرانية، والتي تنعكس جميعها على المنطقة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: عبد الله حميد

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