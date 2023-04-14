https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-زيارات-متكررة-بين-القاهرة-وأنقرة-آفاق-التطبيع-وانعكاساتها--1075906891.html
بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة... آفاق التطبيع وانعكاساتها
بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة... آفاق التطبيع وانعكاساتها
زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة بحث فيها المسؤولون سبل إنهاء جميع الخلافات العالقة التي تسببت على مدار عقد ماضٍ في توتر العلاقة بين مصر وتركيا. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:21+0000
2023-04-14T12:21+0000
2023-04-14T12:21+0000
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أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة.. آفاق التطبيع وانعكاساتها
بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة.. آفاق التطبيع وانعكاساتها
وزيرا الخارجية في البلدين اتفقا على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، والتحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، شدد على أن التعاون مع مصر مهم لاستقرار المنطقة، خاصة في الملف الليبي الذي يتطلع الجانبان لإنهائه من خلال التعاون بينهما، وكذلك إحياء العملية السياسية في سوريا، مع التأكيد على حماية أمن تركيا وإنهاء ما اعتبره إرهابا ضدها.ولفت إلى وجود مجموعة من الثوابت والمرتكزات يجب تحقيقها في عدة ملفات بين البلدين خاصة وأن التوتر بعد 2013 كان من الصعب تجاوزه، ولذلك من المهم حلحلة الملفات العالقة، وتجاوز الصعوبات، ومن ثم الحديث عن تطبيع العلاقات بشكل كامل.وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بموقف أحادي بل هي جملة ملفات يتباحث فيها الوزيران من خلال محددات ارتقاء ثنائية وعلى مستوى أوسع يشمل الجانب الإقليمي.وذكر أن أهم عنصر يخيم على العلاقات الثنائية هو الملف الاقتصادي، فالطرفان يسعيان لتوسيع الاستثمارات والتبادل التجاري. وشدد على أن الملف الليبي سيطغى على المحادثات لأنه الأكثر تعقيدا وصعوبة ويحتاج إلى جهد أكبر من الجانبين.واعتبر أن البلدين لهما مكانة في المنطقة، وجاء هذا التوجه انعكاسا للمناخ الدولي وتحقيق الصين وروسيا المصالحة السعودية الإيرانية، والتي تنعكس جميعها على المنطقة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: عبد الله حميد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, аудио
بعد زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة... آفاق التطبيع وانعكاساتها
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زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة بحث فيها المسؤولون سبل إنهاء جميع الخلافات العالقة التي تسببت على مدار عقد ماضٍ في توتر العلاقة بين مصر وتركيا.
وزيرا الخارجية في البلدين اتفقا على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، والتحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
، شدد على أن التعاون مع مصر مهم لاستقرار المنطقة، خاصة في الملف الليبي الذي يتطلع الجانبان لإنهائه من خلال التعاون بينهما، وكذلك إحياء العملية السياسية في سوريا، مع التأكيد على حماية أمن تركيا وإنهاء ما اعتبره إرهابا ضدها.
وفي هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة "الأخبار"، أسامة السعيد، إن الزيارات المتبادلة ساهمت في تحسين الأجواء في العلاقة بين القاهرة وأنقرة وانكسار جبل الجليد بين البلدين بعد لقاء الرئيس المصري بنظيره التركي في قطر.
ولفت إلى وجود مجموعة من الثوابت والمرتكزات يجب تحقيقها في عدة ملفات بين البلدين خاصة وأن التوتر بعد 2013 كان من الصعب تجاوزه، ولذلك من المهم حلحلة الملفات العالقة، وتجاوز الصعوبات، ومن ثم الحديث عن تطبيع العلاقات
بشكل كامل.
من جانبه يرى الباحث السياسي، محمد طاهر أوغلو، أن تركيا ومصر قطعتا شوطا كبيرا في المفاوضات، وهناك نية لتحسين العلاقات والوصول بها إلى مطاف أفضل.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بموقف أحادي بل هي جملة ملفات يتباحث فيها الوزيران من خلال محددات ارتقاء ثنائية وعلى مستوى أوسع يشمل الجانب الإقليمي.
وذكر أن أهم عنصر يخيم على العلاقات الثنائية هو الملف الاقتصادي
، فالطرفان يسعيان لتوسيع الاستثمارات والتبادل التجاري. وشدد على أن الملف الليبي سيطغى على المحادثات لأنه الأكثر تعقيدا وصعوبة ويحتاج إلى جهد أكبر من الجانبين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنة، إن هناك مناخ دولي وعربي يسير في اتجاه إيجابي لتطبيع العلاقات، لذلك نشاهد عمليات المصالحات في سوريا والعراق وتركيا ومصر
.
واعتبر أن البلدين لهما مكانة في المنطقة، وجاء هذا التوجه انعكاسا للمناخ الدولي وتحقيق الصين وروسيا المصالحة السعودية الإيرانية، والتي تنعكس جميعها على المنطقة.
وتابع أن العلاقات المصرية التركية تتويج لرغبة المنطقة في تحقيق الاستقرار، واختزال عوامل الزمن والصدمات، والبحث عن القواسم المشتركة، والتوصل إلى تفاهمات إيجابية تخدم المنطقة.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم: عبد الله حميد